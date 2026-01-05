伊朗政府恐垮台？傳哈米尼擬採「B計畫」跑路到俄羅斯

國際中心／倪譽瑋報導

伊朗國內爆發大規模抗議、美國政府又來施壓。傳出最高領袖哈米尼制定計劃逃往俄羅斯。（圖／翻攝自哈米尼X）

日前伊朗政局相當不穩，國內有罷工抗議逐漸從首都擴散，國外有美國放話，敢鎮壓示威美方會採取行動，最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的政權面臨重大挑戰。如今外媒披露，情報人士稱哈米尼有意採取「B計畫」，帶著親屬、數位核心幕僚逃往莫斯科，在國際上幾乎無處可去的他，俄羅斯會是撤離首選。

伊朗經濟失控抗議延燒 美國公開力挺示威者

近期伊朗貨幣「里亞爾」跌至歷史新低，不滿貨幣崩盤、通膨失控，國內以德黑蘭為出發點，爆發大規模示威與罷工，後續雅茲德（Yazd）、哈馬丹（Hamedan）等其他城市也陸續出現抗議行動，不少青年高喊「獨裁者（哈米尼）去死」。

這場抗議對哈米尼政權影響重大，甚至連美國也表態力挺示威方，總統川普發出嚴正警告：「若伊朗如同以往開槍、邪惡地射殺和平的示威者，美利堅合眾國將前來拯救他們。我們已上好膛（locked and loaded），隨時準備行動。」

哈米尼遭爆備妥「B計畫」 俄羅斯成避風港

英國《泰晤士報》引述情報人士的說法報導，哈米尼疑似已為政權出現重大變數預作準備，擬定一套被稱為「B計畫」的撤離方案，內容涵蓋現年86歲的哈米尼本人，以及約20名核心幕僚，同時也包括重要家屬，例如哈米尼之子、被視為接班人的穆吉塔巴（Mojtaba）即在撤離名單中。

此外，該計畫不僅涉及人員撤離，還包括如何接管龐大的財務體系：伊朗最大半國營資產管理基金「伊瑪目哈米尼命令執行總部（SETAD）」以色列前情報官員透露，俄羅斯是撤離首選目的地「哈米尼在國際上的選擇空間有限。」而他曾表示欣賞俄羅斯總統普丁，並認為伊朗文化與俄羅斯文化有相似性。

情勢宛如敘利亞「阿薩德逃到莫斯科」翻版

報導評析，哈米尼的計畫與前敘利亞總統阿薩德的例子相似；敘利亞政權於2024年11月瓦解後，阿薩德即逃往莫斯科。《衛報》2024年12月引述接近阿薩德家族的人士說法，他目前在俄羅斯過著相當優渥的生活，除學習俄語，也開始鑽研眼科醫學，其未來可能會服務莫斯科的高端客群。

