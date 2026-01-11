伊朗政府斷網逾60小時 警方：已逮捕多名重要抗議人士

伊朗全國性抗議行動持續升溫，追蹤全球網路狀態的組織NetBlocks 11日表示，伊朗政府為因應反政府示威，已持續封鎖網路超過60小時。伊朗警察首長拉丹（Ahmad-Reza Radan）指出，當局已在過去2周襲捲全國的示威行動中逮捕多名重要人士。

伊朗民眾1月9日聚集在首都德黑蘭街頭，抗議政府失敗的經濟政策。這場席捲全國的民眾活動始於去年12月底，至今未有平息跡象。（圖／MAHSA/Middle East Images/法新社/Getty Images）

法新社報導，Netblocks在社群平台X發文說：「在這個攸關伊朗國家未來的重要時刻，這種審查措施對人民安全與福祉構成直接威脅」，強調該國政府已斷網「超過60小時」。

拉丹接受伊朗國營電視台訪問時表示，「（警方）昨晚大舉逮捕這場暴亂的主要參與者，他們完成法律程序後將受到懲罰」；他並未透露逮捕人數或被捕者身分。

儘管伊朗政府封鎖網路，民眾10日晚間再次走上街頭抗議神權體制。人權團體示警，德黑蘭當局為了平息示威浪潮，正在進行「大屠殺」。

這波示威潮自去年12月28日起從德黑蘭開始，當地商家罷工抗議物價高漲及經濟停滯，起初是和平行動，到了30日至少有10所大學的學生加入示威後，抗議行動擴散至超過100座城市，成為德黑蘭政權近年來最嚴峻的挑戰。

持續2周的抗議行動，現已演變成反對1979年伊斯蘭革命（Islamic Revolution）後神權當局長期執政的運動。

社群媒體上流傳的多部影片顯示，伊朗首都德黑蘭（Tehran）、東部城市麥什赫德（Mashhad）等地都有大批民眾上街抗議，甚至有車輛遭縱火。

伊朗全面斷網，導致外界幾乎無法透過通訊軟體和電話連繫當地之際，相關影片仍持續流傳開來。

未經法新社核實的多段網路影片顯示，抗議者家屬前往德黑蘭一家殯儀館認屍。

流亡海外的伊朗已故國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）之子芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）今天呼籲民眾再次發起新行動，「不要放棄上街。我與你們同在，相信很快就能和你們站上一起。」