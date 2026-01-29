伊朗政府機急飛莫斯科！伊朗宣布「準戰爭狀態」 哈米尼逃亡路線啟動？

國際中心／綜合報導

中東局勢進入高度戒備狀態。根據航班追蹤網站 Flightradar24 資訊，一架呼號為IRAN07、編號EP-IGD的伊朗政府空中巴士A321專機，於當地時間29日由德黑蘭起飛，目的地為俄羅斯莫斯科。由於該機隊由美拉吉航空（Meraj Airlines）代管，過去經常由伊朗政府使用，再加上日前曾經爆出伊朗最高領袖哈米尼早已擬定逃亡莫斯科計畫，在目前美伊關係緊繃、衝突一觸即發之際，此航跡引發外界高度關注。

航班最終網站上訂為伊朗政府專機從德黑蘭起飛前往莫斯科。（圖／截圖自flightradar24）

高層專機動向不明 引發避難路徑聯想

這架政府專機起飛的時機點極為敏感。過去數週，西方情報機構與媒體曾多次報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）可能已擬定緊急避難路線，將莫斯科視為潛在的撤離點。儘管目前無法確認機上乘客身分，但在美歐壓力同步加劇的背景下，該班機的航向被格外引人注目並引發揣測。

歐盟列 IRGC 為恐怖組織 川普發出軍事警告

伊朗即使全面斷網，但仍有不少內部衝突影片陸續流出，歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）宣布，正式將伊朗「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）列為恐怖組織，理由是該組織參與鎮壓國內抗議活動。此舉也意味著歐盟將對相關人員實施資產凍結與旅行禁令。

美國總統川普則是重申，美軍已做好準備以最快速度與強大力道對伊朗發動打擊。目前美軍核動力航母「林肯號」（USS Abraham Lincoln）已部署於阿拉伯海，美方強調，若德黑蘭不就核協議重啟談判，不排除採取進一步軍事行動。

德黑蘭宣布「準戰爭狀態」 國內抗爭持續

面對內外夾攻，伊朗副總統阿瑞夫（Mohammad Reza Aref）表示，政府目前處於「戰爭準備狀態」，強調雖然不會主動挑起戰火，但將「即時且有力」地回擊任何挑釁。

同時，伊朗國內抗爭情勢依然嚴峻。被軟禁多年的反對派領袖、前總理穆薩維（Mir Hossein Mousavi）發表聲明，呼籲現任領導層認清現實並下台，避免國家陷入進一步衝突。聯合國世界衛生組織（WHO）則呼籲，伊朗應停止攻擊境內醫療設施，並保護醫護人員安全。

