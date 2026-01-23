伊朗政府稱示威數千死 美媒估逾2萬死

伊朗在2025年12月28日爆發的全國性抗議活動 ，在2週內從抗議經濟議題變成要求結束神權統治的大規模示威，成了1979年伊朗伊斯蘭革命以來最嚴重的動亂。

政府也祭出鎮壓手段，以民眾與神權政府作對為由嚴厲處罰，安全部隊對待示威民眾毫不手軟。根據在現場採訪的媒體獲得的消息，很多民眾目擊示威群眾遭到安全部隊槍決。

伊朗記者兼政治異議人士阿莉內賈德表示，「內金加迪米28歲，她死在父親的懷裡，在被革命衛隊成員開槍射中後。」

廣告 廣告

伊朗政治異議人士記者在聯合國安理會的緊急會議上，控訴伊朗當局殘忍殺害人民，再度證實伊朗反政府示威民眾成了鎮壓的受害者。

伊朗8日祭出斷網措施，讓外界無法得知示威現場的第一手訊息，這場反政府示威和鎮壓到底造成多少死傷目前還無法確認。伊朗最高領袖哈米尼在17日透過社群發文，首度談到死亡人數。

法蘭西電視台記者巴赫報導指出，「這個週末伊朗最高領導人哈米尼首度公開承認，好幾千人在抗議中喪生。」

一名伊朗地區官員18日接受路透社專訪時透露，伊朗的抗議活動至少5000人死亡，其中包括500名安全部隊人員。然而根據國際媒體綜合當地醫院與人權團體的數據，估算出至少有超過1萬人死於抗議中，其中，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）更根據伊朗反對人士組織與當地醫院數據做出統計，預估死亡人數高達2萬人，比官方數字多出4倍。

巴赫表示，「CBS報導同一天，總部位於倫敦的媒體《伊朗國際》也引用了同樣的數據，稱死亡人數達1萬2000人，他們引用來自伊朗政府與安全部門的高層消息。」

媒體引述人權團體的監測與觀察結果指出，伊朗的死亡人數可能被低估。另外伊朗抗議期間，網路上也流傳不少偽造示威現場的AI生成影片和魚目混珠的過時影片，得靠媒體自行查核才能發現真相。

巴赫指出，「現在我可以告訴你，這段影片是由AI生成的，影片中不僅有多處面部特徵扭曲，如果我們仔細觀察影片本身，會發現這些扭曲非常明顯，在某個時刻，抗議者看起來甚至像是與國旗融為一體，此外如果我們查看影片上浮水印，可以找到它的原始來源是TikTok帳號，該帳號在影片中已明確聲明這是AI生成的內容。」

他們發現7段描述伊朗抗議的AI生成影片，分別由支持與反對政府的陣營所製作，在各大網路平台上累積的觀看次數多達350萬次。由於斷網造成資訊極度缺乏，因此造成AI偽造影片的氾濫；有些網站甚至使用其他無關的畫面，佯稱是伊朗抗議現場。這類內容往往會掩蓋真真相，形成認知作戰。