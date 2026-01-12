伊朗政府血腥鎮壓示威民眾「恐已6000死」 社群曝「屍體成堆」影片

即時中心／徐子為報導



伊朗政局動盪不安，起初因貨幣崩盤引發的經濟抗議，演變成抵抗獨裁統治的全國性抗爭，如今正進入關鍵期，國際社會關注是否將結束最高領袖阿里・哈米尼長達40年的統治。美國媒體《時代雜誌》（TIME）今（12）天報導，截至10日，伊朗示威死亡總數恐怕已達6000人。





媒體《中央社》編譯指出，伊朗安全部隊造成的示威者死亡人數恐已達數千人，儘管執政當局封鎖網路，但手機畫面顯示，卡車上的機關槍掃射街道，傷患擠爆醫院，太平間堆放了數百具屍體。



根據德黑蘭（伊朗首都）數家醫院通報，以及由學者與專業人士組成的海外非正式團體計算，截至10日，死亡總數恐已達6000人。而且，這項統計不含當局未送往醫院、直接送至太平間的遺體數量，例如德黑蘭南部郊區卡里札克法醫中心（Kahrizak Forensic Medical Center）地板及停車場堆放的數百具屍體。



另外，川普親信爆料，美軍可能在「今晚」（12日）對伊朗突襲，川普本人也表示，正考慮對伊朗採取「非常強硬的選項（very strong options）」，伊朗政府則回嗆，他們已「準備好開戰」。

