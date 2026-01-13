伊朗政府鎮壓民眾 川普先出「前菜」：與伊朗有貿易往來國家徵收25％關稅

伊朗爆發全國性示威政府開槍鎮壓民眾，美國總統川普先宣布，同時和伊朗與美國做生意國家加徵25%關稅，圖為近期軍機起降頻繁的美軍在卡達的基地 。（圖片來源／google地圖）

伊朗爆發全國性抗議活動，引發政府軍實彈鎮壓，尤其2026年1月後，政府開始實施血腥武力鎮壓，兩個星期以來死亡人數超過544人、上萬人被警方拘留，許多伊朗民眾與支持者希望美國趕快介入，美國總統川普13日自即日起，所有與伊朗進行貿易的國家，與美國之間的業務往來，都將被課徵25％的關稅。

川普指的是類似中國這樣，同時和伊朗、美國有巨大貿易額的國家，若和伊朗繼續做生意，進口到美國的東西一律25％關稅疊加。

伊朗全國反政府示威，川普警告要出兵

對台灣來說，自從川普在第一任美國總統時退出「伊朗核子協議」（JCPOA）並恢復強烈制裁後，台灣金融機構因擔心被美國「二級制裁」（Secondary Sanctions），對伊朗貿易從每年10億美元大減至每年約2億美元，並不算高。

但中國與伊朗的貿易往來非常密切，中國不僅是伊朗最大的貿易夥伴，也是伊朗原油的最大買家。即使在國際制裁壓力下，中伊貿易依然維持在每年 130 億至 150 億美元 以上的規模。以2024年為例，兩國貿易在135 億至 145 億美元區間。

川普先公布前菜，與伊朗往來國家輸鎂需付25％高關稅

美國總統川普先前已警告伊朗要出兵，1月11日的外電報導，兩名美國官員告訴美國有線電視新聞網CNN，在伊朗發生致命抗議活動後，美國總統川普正在權衡一系列潛在的軍事選項。

報導還說，川普正在考慮兌現最近發出的威脅，也就是伊朗政權對平民使用致命武力，他將對伊朗政權進行打擊。

伊朗局勢混亂，鄰近的美軍基地起降頻繁

不過，在美軍荷槍實彈要打伊朗之前，川普先端出前菜了，他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文強調，自即日起，所有與伊朗進行貿易的國家，與美國之間的業務往來，都將被課徵25％的關稅，且這項命令「最終且無法更動」。

至於美軍會不會真的有行動？目前沒有人敢妄下定論，但美軍在卡達的空軍基地活動很頻繁，而好幾台p-8反潛機已經在當地海域活動，可能防止俄羅斯或中國的潛水艇也介入伊朗的局勢。

