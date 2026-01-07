伊朗政權將垮台？三年來最大抗議浪潮、死亡逾30人 CNN分析三重危機

即時中心／林韋慈報導

伊朗正爆發3年來最大的抗爭，死亡人士達到30人。據美國有線電視網《CNN》分析指出，隨著遍及88個城市的抗議、貨幣暴跌與外部軍事壓力同時出現，伊朗政權正面臨被專家稱為「三重危機」（triple crisis）的險峻局面。美國與中東各國皆專注著此場暴動，首都德黑蘭則瀰漫不安的氛圍。





報導指出，伊朗境內因經濟危機引發的民怨已全面引爆。據人權組織「HRANA」統計，示威浪潮已蔓延至伊朗31個省份中的27省、共88個城市。雖然當局強力鎮壓，但據知已有至少30人死亡、近1200人被捕，但抗議怒火仍未止息。



倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）中東與北非項目主任瓦基爾（Sanam Vakil）分析，伊朗正面臨致命的「三重危機」：原有的經濟崩盤、政治合法性喪失，再加上來自美國與以色列迫在眉睫的軍事威脅。約翰霍普金斯大學教授納斯爾（Vali Nasr）向《CNN》直言，對德黑蘭而言，美國現在的意圖已非常明確，不再只是施壓，而是尋求徹底的改變。委內瑞拉曾是伊朗在西半球最親密的盟友，兩國因同樣遭受美國制裁而結盟；如今看到盟友被美軍特種部隊從臥室拖走，這對伊朗領導層造成了巨大的心理衝擊。



面對川普警告若鎮壓示威者將遭到美軍「重擊」，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）選擇強硬回應，痛批談判是陷阱並誓言抵抗。不過《CNN》也引述分析提醒，伊朗是神權共和國，其國家結構、軍事能力與代理人網絡都遠強於委內瑞拉，或許更能承受外部政權更迭的壓力；這也意味著若美國誤判情勢硬碰硬，後果恐將更加難以預料。

