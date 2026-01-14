伊朗政權會馬上垮台嗎？5指標待觀察

▲伊朗示威遭官方血腥鎮壓。圖為抗議民眾焚燒伊朗最高領袖哈米尼圖片。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗反政府示威活動自去年12月28日以來席捲全國，伊朗政府正面臨多年來最嚴峻的挑戰之一。這場示威活動最初由經濟訴求發起，但現在示威者轉而希望終結目前的伊朗政權。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）13日語出驚人稱伊朗政權只剩下幾周的時間，究竟伊朗政府有無可能在近期內垮台？法新社列出5項觀察指標，專家則提到，現在或許還沒到那一刻。

根據法新社報導，這場抗議活動持續超過兩周，無論在規模還是性質上，都是多年來對伊朗神權領導層最嚴重的挑戰；但現在要預測伊朗會立即垮台還為時過早。

廣告 廣告

伊朗當局已展開鎮壓行動。根據人權組織說法，鎮壓已導致數百人死亡，現年 86 歲的最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的統治地位目前仍穩固。

巴黎政治學院國際研究中心（Sciences Po Centre for International Studies）教授葛萊耶夫斯基（Nicole Grajewski）認為，「這些抗議代表了伊斯蘭共和國多年來面臨最嚴重的挑戰，無論是在規模上，或是逐漸明確的政治訴求上」；但她表示，目前尚不清楚抗議是否能推翻領導層，並特別指出「伊朗鎮壓機器的深度與韌性」，是不容忽視的阻礙。

渥太華大學教授朱諾（Thomas Juneau）不認為伊朗政權會在近期垮台，話雖如此，隨著示威逐漸加劇，他也沒有十足的把握。法新社彙整專家學者看法，認為決定伊朗領導階層是否能保住權力共有5項關鍵指標。

1. 持續性的抗議活動

朱諾指出，一個關鍵因素是「抗議活動的規模；規模正在擴大，但尚未達到代表『不可逆轉』的臨界點」。抗議運動始於 12 月 28 日德黑蘭大巴扎（傳統市場）的罷工，隨後演變為對領導層的全方位挑戰，首都及其他城市皆出現大規模集會。

上一次的大規模抗議發生在 2022 年至 2023 年間，由阿米尼（Mahsa Amini）之死引發，她因涉嫌違反伊斯蘭著裝規範被捕並在關押期間死亡。2009 年，伊朗也曾因爭議性的選舉引發大規模集會。目前伊朗當局實施了多日的網路封鎖，導致流出的影片減少，難以準確判斷當前示威的確切規模。

耶魯大學講師阿齊茲（Arash Azizi）表示，「抗議者目前仍缺乏能夠抵禦壓迫的持久性組織團體」；他認為，另一種選擇是在「戰略部門組織罷工」，但這需要目前仍缺乏的領導核心。

2. 精英階層的凝聚力

儘管街頭抗爭至關重要，但分析人士認為，若安全部隊與領導層內部沒有出現裂痕或叛逃，政權更迭的機會渺茫。到目前為止，尚未出現這種跡象。從議會、總統到革命衛隊（IRGC），伊斯蘭共和國的所有權力支柱都一致支持哈米尼在上週五演講中表達的強硬立場。

葛萊耶夫斯基表示，「目前還沒有明確的軍隊叛逃或高層精英分裂的跡象。從歷史上看，這些才是抗議運動能否轉化為政權崩潰的關鍵指標。」

美國「反對核武伊朗」（UANI）組織政策總監布羅德斯基（Jason Brodsky）認為，這些抗議具「歷史意義」，但他補充道「政權倒台需要多種因素湊合，包括安全部門的叛逃和政治精英層的裂痕。」

3. 以色列或美國的軍事干預

美國總統川普曾威脅要對鎮壓行動進行軍事報復，並於週一宣佈對伊朗的貿易夥伴徵收 25% 的關稅。白宮表示，川普優先考慮外交回應，但不排除打擊行動。

美國在去年短暫加入以色列對伊朗的12天戰爭，該場戰爭導致多名伊朗高級安全官員喪生，迫使哈米尼躲避，並展示了以色列對伊朗深度的情報滲透。分析人士稱，美國的軍事打擊將徹底顛覆局勢。

伊朗外交部週一表示，儘管缺乏外交關係，但與美方之間仍保有溝通管道。葛萊耶夫斯基指出，美國若直接軍事干預將從根本上改變軌跡。

4. 具有組織化的反對勢力

目前居住在美國的流亡王儲巴勒維（Reza Pahlavi）在發動抗議中扮演了重要角色，並再度喊出擁護君主制的口號。但伊朗境內已無實質的政治反對派，海外流亡勢力也存在嚴重分歧，各政治派系之間內鬥的激烈程度，往往不亞於對抗伊朗政權本身。阿齊茲認為，「需要一個真正代表廣大伊朗民眾、而非僅代表單一政治派系的領導聯盟」

5. 哈米尼的健康狀況

哈米尼自霍梅尼（Ruhollah Khomeini）逝世後接任最高領袖至今。他在上週五公開露面，以一貫的強硬風格譴責抗議活動。但長期以來，關於其繼任者的不確定性始終籠罩著伊朗。可能的選項包括他低調但權力龐大的兒子莫傑塔巴（Mojtaba），或權力可能從個人轉移到委員會手中。

朱諾認為，在現狀與政權徹底更迭之間存在一種可能情境，由革命衛隊進行一定程度的正式接管。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

伊朗爆「滅絕鎮壓」！鎖定示威者眼睛、生殖器射擊 醫控：蓄意的

巷仔內／獨裁者的漫長黃昏 伊朗政權為何搖搖欲墜卻尚未崩塌？

影／伊朗斷網鎮壓示威「傳已釀1.2萬人死亡」當局僅認2000死