伊朗政權面臨史無前例挑戰! CNN 資深分析師指出3大關鍵因素

伊朗示威近一步升級，美國評估直接動武的可能，以色列宣稱擊斃伊朗指揮官。圖為抗議者舉起新的伊朗旗幟。 圖：翻攝自@globaleksen1

[Newtalk新聞] 曾先後在布希、歐巴馬、川普與拜登四任總統任內擔任國家安全高層職務的 CNN 全球事務分析師布雷特·麥格克（Brett McGurk）近日在美國《有線電視新聞網》( CNN )報導中分析，指出伊朗正陷入前所未有的動盪。儘管德黑蘭政權長期以來依靠暴力鎮壓維持統治，但當前的局勢與以往顯著不同，三項核心因素正將該國推向體制變革的邊緣。

布雷特分析，目前的抗爭據報導起源於德黑蘭的大巴札（Grand Bazaar），該地歷史上是伊朗商人階級的核心，也是 1979 年革命的發源地。麥格克分析，伊朗商人一向偏好穩定，但目前伊朗通貨膨脹率高達 50%，基礎服務陷入危機，已將經濟民生怨氣與長期的政治改革訴求緊密結合。

廣告 廣告

伊朗安全部隊已殺紅了眼，竟動用裝載重型機槍的卡車駛入市區，對著手無寸鐵的示威群眾進行無差別掃射。 圖：翻攝X（前推特）

目前抗議活動已迅速蔓延至伊朗全境 31 個省份。儘管最高領袖哈梅內伊（Khamenei）再次將示威者標籤為「外國代理人」並實施通訊封鎖與武力鎮壓，但分析指出，以下三大因素可能改寫本次抗爭的結局。

首先，伊斯蘭共和國正處於史無前例的虛弱狀態，麥格克指出，伊朗領導層在 2023 年 10 月 7 日後選擇支持並加入針對以色列的區域戰爭，是一次重大的戰略失誤。在拜登政府卸任前，伊朗的代理人勢力已被瓦解，防空系統遭到摧毀。國與以色列對伊朗境內的聯合打擊，粉碎了伊朗的威脅感與國防實力，使其極易受到新一輪打擊。哈梅內伊選擇擴大戰爭而非促成談判，最終嚴重削弱了伊朗的領導地位。

伊朗抗議民眾焚毀精神領袖哈梅內伊照片。 圖：翻攝自@Wangwenhaha0518

再來， 哈梅內伊面臨接班危機與內部權力鬥爭，現年 86 歲的哈梅內伊已執政超過四十年，但在先前的衝突期間卻罕見地消失於公眾視野。隨著去年夏天多名高階副官在戰爭中喪生，伊朗決策機層的凝聚力正接受考驗。而隨著哈梅內伊可能離世，內部派系正激烈角逐。伊朗可能從由神職人員統治的「政教合一」體系，轉向由伊斯蘭革命衛隊（IRGC）主導的「強硬民族主義國家」。

最後，與過往不同，現任美國總統川普（Trump）已公開警告，若伊朗以暴力鎮壓示威，美軍將發動軍事打擊。在美軍去年夏天轟炸伊朗核設施後，伊朗領導層已無法將此視為空談。除了軍事打擊基層鎮壓工具（如巴斯基民兵）外，美國可能採取「原油出口歸零」的極嚴厲制裁，並透過技術手段協助伊朗民眾突破網路封鎖。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美要公民急徹伊朗! 伊稱正「四線作戰」嗆 : 若被美攻擊 將給「永生難忘」教訓

「這裡」一倒、全盤皆輸？民進黨初選火藥味濃 他 : 恐連鎖影響2028