伊朗政權面臨40年最大變革 美參議員示警「美軍近日行動」

伊朗政權正面臨自1979年伊斯蘭革命以來最嚴峻的危機，美方對伊朗的軍事打擊訊號已「箭在弦上」。儘管伊朗外長今（12）日聲稱國內抗爭已受控，並「完全掌握」全國。但美國前總統川普卻證實，已接獲伊朗方面來電，希望重啟談判。與此同時，親川普的共和黨資深參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）公開警告，美軍可能已準備在近日對伊朗採取行動。

葛蘭姆11日在一場演說中多次暗示情勢正以「小時」為單位快速推進。他透露自己臨時縮短原本準備好的發言內容，原因是「部分關鍵情況仍未對外公開」，並直言：「我希望你們今晚為我們的男女軍人祈禱，無論是今晚還是明天，行動即將到來（it’s coming）。」

演說中，葛蘭姆將推翻伊朗現行領導層視為中東版圖重塑的關鍵節點。他語帶警告地說：「如果你在古巴有房產，最好快點賣掉。」並祝願伊朗人民「在今晚結束前擺脫壓迫」。葛蘭姆更將這場潛在軍事行動定調為終結「暴政政權」的聖戰，宣稱一旦成功，將是中東「千年來最大的變革」。針對伊朗最高領袖哈米尼，葛蘭姆甚至發出近乎最後通牒的強硬表態：「我們需要拿下這傢伙。他必須離開，不管是站著走，還是躺著走，我都不在乎。」

隨著數十萬示威者無視鎮壓、持續走上街頭，伊朗伊斯蘭共和國正一步步逼近失控邊緣。《彭博》分析指出，這波動盪不僅可能終結哈米尼的神權統治，也將深刻重塑全球地緣政治與能源市場。前中央情報局（CIA）資深中東分析師威廉．阿瑟（William Usher）直言：「這是伊朗自1979年以來最重大的歷史時刻。」

《彭博》進一步表示，剛在委內瑞拉成功生擒馬杜洛的川普，已將戰略目光轉向德黑蘭。川普近期對伊朗的頻繁威脅，加上放話意圖奪取格陵蘭，被形容為對「二戰後全球秩序」的一次驚人挑戰，顯示美國可能正重返「政權更迭」（regime change）的戰略模式。

地緣政治風險急升，也牽動能源市場震盪。布蘭特原油價格在短短兩天內上漲5％，突破每桶63美元。分析指出，若伊朗政權垮台，最大輸家恐怕是俄羅斯總統普丁。在敘利亞阿塞德倒台、委內瑞拉馬杜羅被捕後，伊朗變天將使莫斯科失去最後一個關鍵海外盟友。不過，伊朗周邊多個阿拉伯國家卻對此深感不安，憂心權力真空恐重演「阿拉伯之春」後的混亂與內戰。

至於伊朗未來走向，《彭博》引述經濟學家埃斯凡迪亞里（Dina Esfandiary）分析指出，伊斯蘭共和國恐怕難以以現有形式撐過2026年。她認為，最可能的結局並非全面民主化，而是由掌握實權的「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）發動政變接管政權。

