伊朗政權風雨飄搖！美媒揭「4大脆弱跡象」

伊朗反政府示威活動持續延燒，正深深撼動這個中東國家的神權統治體系。根據美聯社最新分析報導，已有四項關鍵指標顯示伊朗領導層的脆弱性正達到前所未有的程度。

首先是戰爭嚴重削弱伊朗實力。去年六月伊朗與以色列爆發持續十二天的軍事衝突，導致伊朗領導階層和軍隊實力遭受重創。期間美國對伊朗核設施發動的空襲更是雪上加霜。多名軍事領導人陣亡，防空系統幾乎被完全摧毀，飛彈庫存也大幅縮水。值得注意的是，自一九八九年起執政的最高領袖哈米尼，在戰爭期間及戰後曾一度消失於公眾視野，且至今仍未指定繼承人，為伊朗神權政體及其人民帶來更大的不確定性。

其次是伊朗在國際社會孤立無援。去年的戰爭充分暴露伊朗地區影響力急速下降的事實，特別是以色列在加薩戰爭期間成功打擊伊朗的武裝代理人勢力，包括黎巴嫩真主黨、加薩哈瑪斯以及葉門胡塞武裝等組織。在全球範圍內，伊朗的盟友俄羅斯正忙於應對俄烏衝突，無暇他顧。作為伊朗石油主要買家的中國則僅表示，希望伊朗政府和人民能夠克服當前困難，維護國家穩定。

第三個跡象是經濟瀕臨崩潰邊緣。去年十二月下旬，伊朗里亞爾暴跌至歷史新低，一美元兌換一百四十二萬里亞爾。食物和其他民生必需品價格飛漲，迫使首都德黑蘭的商販和店主走上街頭抗議。這股經濟憤怒迅速演變為對神權統治的全面挑戰，其他城市也相繼爆發抗議活動。儘管伊朗數十年的鎮壓限制了境內有組織的反對派團體發展，但當民眾長期忍受的壓迫達到臨界點，例如強制佩戴頭巾或嚴重的通貨膨脹，他們仍會冒著被血腥鎮壓的風險走上街頭。

最後是伊朗可能被迫做出讓步。美國總統川普已明確表示，若伊朗和平抗議者遭到殺害，美國將對伊朗發動打擊。薩塞克斯大學國際關係學副教授馬丁認為，美國現在有機會在伊朗最脆弱的時刻向其領導層施壓。川普威脅伊朗的主要目的是改變該政權的行為，而非推翻政權本身，迫使伊朗在核濃縮或飛彈射程等關鍵議題上做出讓步。

歐洲對外關係委員會副項目主任傑蘭馬耶指出，伊朗政權過去曾憑藉鐵腕手段和務實主義挺過國際制裁與政治動盪，然而現在其可選擇的出路已大大減少，正面臨前所未有的生存挑戰。

