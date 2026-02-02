伊朗整合1000架攻擊、偵察及電子戰無人機 創軍方歷來最大擴編

伊朗正規軍宣布將把1000架新開發的無人機編入作戰部隊。（取自梅爾通訊社）



在美國對伊朗的施壓升溫之際，伊朗正規軍宣布把1000架新開發的無人機編入作戰部隊，創下歷來最大規模的無人機戰力擴編。根據《梅爾通訊社》報導，這批由軍方與國防部合作研製的無人機涵蓋攻擊、偵察和電子戰用途，強調可對固定及機動目標執行多領域作戰，並結合監偵、干擾與打擊的「組合式打法」，強化持續監控戰場和飽和攻擊的能力。

軍聞網站Army Recognition引述伊朗《梅爾通訊社》（Mehr News Agency）報導，伊朗正規軍已將1000架新開發的無人機編入作戰單位，這是陸軍歷來規模最大的無人機戰力擴編之一。此舉顯示，近期的實戰經驗及區域壓力上升，正在重塑伊朗的現代戰爭思維和軍事部署方式。

2026年1月29日，伊朗正規軍（Artesh）正式把1000套新型無人飛行系統整合進各軍種的作戰編制。伊朗國營媒體指出，這場交裝儀式由陸軍總司令哈塔米（Amir Hatami）少將主持，他將此舉形容為因應不斷演變的安全威脅，以及對發生在2025年6月、為期12天的與以色列衝突的直接回應。

伊朗方面表示，這批無人機由軍方專家與國防部合作研製，意味著它的採購模式完全依據前線的需求。公布的機型涵蓋攻擊打擊平台、偵察無人機和電子戰型號，目標在於打擊固定及機動目標。

伊朗無人機將納入廣泛嚇阻規劃

雖然德黑蘭未公開具體機型和部署分配，但強調多領域運用，顯示這些無人機除了支援戰術戰場任務之外，也將納入更廣泛的嚇阻規劃，尤其在敏感的海上航道地區。

多款伊朗無人機系列可作為評估它的整合能力的技術基準。其中，「見證者-136」（Shahed-136）自殺式無人機已在公開來源中被廣泛紀錄，根據酬載和飛行設定的不同，航程一般評估約在1000公里至2500公里之間，它的設計目的是以低成本的飽和攻擊固定的基礎設施目標。較小型的「見證者-131」（Shahed-131）無人機採用相同的概念，但機體更緊湊，便於大量部署並從分散地點發射。

伊朗也推出了噴射動力的衍生型「見證者-238」（Shahed-238）無人機，旨在提高飛行速度、壓縮防禦方的反應時間。不過，它的具體性能數據在公開報導中仍存在差異，應審慎看待。

偵察機追蹤，電子戰機削弱感知，攻擊機打擊

對傳統的陸軍編制而言，情報、監視與偵察（ISR）平台的重要性不亞於攻擊型無人機。伊朗「遷徙者」（Mohajer）無人機系列包括「遷徙者-6」（Mohajer-6），通常配備電光及紅外線感測器（EO/IR），續航時間約12小時，視距資料鏈範圍約200公里。這類無人機可提供持續監視、目標確認和快速火力引導，特別是在與火砲、火箭或遊蕩彈藥協同作戰時。它的優勢不在單一機體的高端性能，而在於能對多個區域維持連續覆蓋。

電子戰無人機則構成另1層能力，伊朗近年日益重視這種戰力。即使是中等規模的空載電子戰酬載，也能削弱GPS接收、干擾戰術資料鏈，並迫使敵方雷達開機暴露位置，進而定位防空資產和指揮節點。

實際運用上，這支持1種「組合式打法」：偵察機鎖定追蹤，電子戰機削弱感知能力，攻擊機則趁隙打擊。在波斯灣這類感測器密集、交戰時間極短的環境中，干擾效果具高度的戰略價值。

伊朗與美國緊張局勢持續升高

這次整合也發生在伊朗與美國緊張局勢升高之際。《梅爾通訊社》引述美國總統川普近期談及1支「龐大艦隊」正向伊朗部署，並再次呼籲展開談判。伊朗官員則警告，若遭美方攻擊，將展開迅速且全面的反擊，同時宣稱僅在「公平且非脅迫的條件」下才願意談判。

在此背景下，大規模部署無人機不僅提升軍事戰備，也具有戰略訊號意義：向外界傳達伊朗的報復能力具備分散化、可擴充且難以被先制摧毀的特性。

