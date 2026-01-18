伊朗數千人喪命 川普罵哈米尼「病態」

▲美國總統川普跟伊朗最高領袖哈米尼隔空互戰。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗境內的大規模示威活動已漸漸平息，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）17日證實，在抗議活動中有數千人喪生，並將責任歸咎於美國。對此，美國總統川普（Donald Trump）大罵哈米尼「病態」，更稱「伊朗是時候尋求新的領導層了」。

根據政治新聞網站Politico報導，伊朗在去年12月28日爆發近年最嚴重的反政府示威，德黑蘭當局強勢鎮壓，在過去三週內，伊朗全國有數千名示威者喪生，這促使川普多次威脅要進行軍事干預。川普曾呼籲伊朗人持續抗議並「接管各項機構」，聲稱「援助正在路上」。不過川普在14日突然改口，稱他收到消息指殺戮已經停止。

當他在17日被問及及美國可能對伊朗採取的軍事行動規模時，川普表示：「他（哈米尼）做過最明智的決定，就是兩天前沒有絞死那800多人。」

德黑蘭與華盛頓的隔空交火

在川普發表上述言論前不久，哈米尼在社群平台X（舊稱推特）發布了一系列針對川普的敵對訊息，指責這位美國總統應為伊朗境內的致命暴力與動盪負責。

哈米尼寫道：「鑑於美國總統對伊朗民族造成的傷亡、損害與誹謗，我們認定其有罪。」他在另一篇貼文中表示，川普將暴力團體誤導為代表伊朗人民，稱這是「令人震驚的誹謗」。

在聽取相關貼文內容後，川普向Politico表示，德黑蘭統治者依靠鎮壓與暴力執政，並批評哈米尼「身為國家領導人，他犯下的罪行是徹底摧毀國家，並以史無前例的程度施加暴力。」

川普指出，儘管運作水準極低，但為了維持國家運作，領導層應該專注於正確治理國家，「就像我對美國所做的那樣，而不是為了維持控制而屠殺數千人。」更強調：「領導力關乎尊重，而非恐懼與死亡。」

緊張局勢持續升溫

這番對話凸顯了華盛頓與德黑蘭之間在該地區動盪時刻的言論交鋒日趨尖銳。哈米尼近期曾發表公開演說，聲稱「伊朗民族已經擊敗了美國」。

川普則在個人層面上進一步譴責哈米尼及其治理體系。川普說：「那個人是個病態的人，他應該好好管理自己的國家，停止殺人。因為領導無方，他的國家成了全世界最不適合居住的地方。」

他進一步呼籲結束哈米尼長達 37 年的統治，表示：「現在是時候為伊朗尋求新的領導層了。」

伊朗官方目前尚未對此置評請求做出回應。

