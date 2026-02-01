伊朗新動作！覆蓋核設施防偵測「搶救核原料」 美衛星全拍下

伊朗與美國緊張情勢升高之際，根據最新衛星影像顯示，伊朗2處去年遭以色列與美國轟炸的大型核設施，近日頻頻出現異動，外界推測，伊朗可能正試圖掩護與搶救殘存的核材料或關鍵資產。

《美聯社》報導，根據美國衛星公司「Planet Labs PBC」提供的影像顯示，伊朗已在伊斯法罕（Isfahan）與納坦茲（Natanz）2處核設施的受損建築上方，新建屋頂。這是自去年6月以色列與伊朗爆發為期12天戰爭後，外界首次透過衛星觀測到伊朗在受創核設施出現明顯活動。

分析指出，這些屋頂結構有效阻斷衛星視線，而目前衛星影像正是國際原子能總署（IAEA）在伊朗拒絕開放查察下，唯一能監控相關設施的手段。華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）分析師史崔克（Andrea Stricker）指出，這些動作不像是重建行為，更可能是為確認是否仍有重要資產倖存於空襲之後，「伊朗想在不讓以色列或美國知道的情況下，評估是否有關鍵資產在空襲中倖存下來，例如少量高濃縮鈾。」

此外，影像也顯示，伊朗持續在納坦茲附近的「十字鎬山」（Pickaxe Mountain）進行挖掘作業，外界認為該處正在興建全新地下核設施。

