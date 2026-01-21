伊朗斷網邁入第2週！估單日經濟損失逾新台幣11.7億 示威者財產全沒收

隨著伊朗反政府示威持續延燒，當局祭出的網路封鎖措施已進入第2週。（翻攝自@netblocks X）

隨著伊朗反政府示威持續延燒，當局祭出的網路封鎖措施已進入第2週，這場自伊斯蘭政權掌權以來持續最久的斷網行動，正導致伊朗經濟損失如滾雪球般擴大。據分析，此次封鎖不僅重創依賴社群媒體的服務與零售業，甚至連示威支持者的私人財產也遭到當局沒收。

《美聯社》報導指出，伊朗境內多數依賴線上廣告與社群平台的產業正遭受毀滅性打擊。1名不願具名的寵物店業者透露，自從網路被切斷後，店內營收暴跌近90%。該業者無奈表示，過去主要透過IG和Telegram經營客群，如今連線完全中斷，雖然政府試圖推廣替代平台，但消費者普遍不買單，導致商業活動幾近停擺。在半官方媒體法爾斯通訊社（Fars News）的報導留言區中，更有不少民眾發出求救訊號，直言生意正在崩潰，急需恢復網路。

針對斷網造成的具體經濟衝擊，官方與民間機構的評估數據存在顯著落差。伊朗通訊與資訊科技部副部長奇察茲（Ehsan Chitsaz）聲稱，每日經濟損失約落在280萬至430萬美元（約新台幣8,857萬至1.3億元）之間。

然而，網路監測組織NetBlocks的分析則顯示實際災情更為慘重，推估單日損失高達3,700萬美元（約新台幣11.7億元）。若參考2022年反政府示威期間，因斷網造成總計16億美元（約新台幣506億元）的鉅額損失，專家認為此次伊朗面臨的經濟打擊恐怕將更為嚴峻。

除了經濟封鎖，伊朗當局的鎮壓手段也延伸至資產查扣。伊朗司法部旗下的米贊（Mizan）通訊社報導，德黑蘭警方已針對涉嫌參與示威的60家市區咖啡廳啟動資產查封程序，並計畫擴大追查支持示威的運動員與電影界人士財產。在政府強硬手段與經濟困境的雙重夾擊下，伊朗國內消費信心已跌至冰點。

此次示威的導火線源於伊朗日益惡化的經濟危機，伊朗貨幣里亞爾兌美元匯率一度貶至1美元兌140萬里亞爾的歷史新低，貨幣重貶引發食品與生活物資價格飆漲，最終引爆民怨。儘管近期部分國內網站連線已恢復，Google搜尋功能也重新開啟，但多數搜尋結果仍處於被遮蔽狀態，且當局至今仍未給出全面解除網路封鎖的具體時間表。

