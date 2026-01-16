伊朗暴力鎮壓下抗議潮漸緩 川普感謝當局未處決800人

伊朗居民16日表示，伊朗當局的致命鎮壓似乎已經暫時平息了抗議活動，美國總統川普(Donald Trump)則感謝伊朗當局沒有執行處決。

美國總統川普表示，伊朗領導人已經取消了大規模絞刑。川普先前一再威脅如果伊朗處決抗議者，美國將採取行動，包含誓言「採取非常強硬行動」。

川普在社群媒體上表示：「我非常尊敬伊朗領導階層取消了原定在昨天執行的絞刑(超過800人)。感謝！」

伊朗未公開宣布這類處決計畫，也沒有表示他們已經取消行刑。

這場抗議活動在12月28日爆發，起初是不滿經濟困境，隨後演變成要求結束神權統治的抗議，並在上週爆發了大規模暴力衝突。根據反對派團體與伊朗官員，超過2000人在這場自1979年伊斯蘭革命以來最嚴重的國內動亂中喪命。

但幾位德黑蘭居民向路透社表示，德黑蘭這4天來已經相對平靜。無人機在城市上空盤旋，但15日和16日並沒有出現大規模抗議的跡象。

另一位在北部城市的居民表示，街道顯然已經冷靜下來。

自從川普14日表示，他已經得知伊朗境內的殺戮正在減少，降低了美國發動攻擊可能性。但美軍資產被預計可能抵達這個區域，顯示出緊張局勢持續。

包含沙烏地阿拉伯和卡達在內的美國盟友，本週華盛頓進行了密集外交，避免美國發動攻擊。一名波斯灣國家官員警告，發動攻擊可能對整個地區造成更廣泛影響，並且最終影響到美國。

根據消息人士，以色列情報機構摩薩德(Mossad)局長巴尼亞(David Barnea)16日也在美國討論伊朗問題。一名以色列軍方官員則表示，該國部隊處於「最高備戰狀態」。

伊朗庫德人權組織Hengaw表示，自11日以來未發生任何抗議集會，但「安全環境仍高度受限」。

總部位於挪威的Hengaw在回覆路透社的評論中表示：「我們的獨立消息來源證實，先前發生過抗議活動的城鎮，以及一些未發生大規模示威活動的地區，都部署了大量的軍事和安全部隊。」

總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」(Human Rights Activists News Agency, HRANA)指出，死亡人數自14日起幾乎沒有增加，目前為2677人，其中包括2478名抗議者，以及163名被確認為與政府有關的人員。(編輯：宋皖媛)