伊朗暴力鎮壓抗議：美國有哪些軍事選項？

德國之聲中文網）過去兩周裡，特朗普一直在思考美國應如何應對伊朗局勢。伊朗對反政府抗議者展開嚴厲鎮壓之際，特朗普曾承諾采取“非常強硬的行動”。但本周三，他的態度有所回撤，稱其從“對方非常重要的消息來源”處獲悉，“伊朗的殺戮正在停止”。

這種不可預測性是特朗普的一貫作風。然而，隨著一艘美國航空母艦正駛向中東、美軍人員據報正從該地區關鍵基地撤離，以及本周早些時候伊朗短暫關閉領空，種種跡象顯示，某種形式的軍事打擊可能迫在眉睫。

德國之聲就美國在伊朗的可能選項采訪了多位專家。

美國在伊朗是否存在可行的軍事選項？

前美國海軍陸戰隊上校、現華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）研究員馬克·坎西安（Mark Cancian）表示，這在很大程度上取決於攻擊的目標是什麼。

“任何軍事打擊都無法阻止伊朗當局殺害示威者。不過，美國可以打擊安全部隊，很可能是革命衛隊，以懲罰伊朗，並向這些安全力量表明他們自身的脆弱性。”坎西安說。

瑞典烏普薩拉大學和平與沖突研究系主任阿肖克·斯溫（Ashok Swain）認為，任何軍事介入都必須“有限”進行，並服務於特定目標，例如保護美軍或盟友。

他說：“這通常意味著采取區域威懾姿態——包括防空和導彈防御、海上防護以及明確的紅線——並在必要時實施非常有限、可明確歸責的行動。”

兩位專家一致認為，在這種情況下，動用技術手段，例如去年6月“午夜之錘”行動中用於打擊伊朗核設施的B-2隱形轟炸機及其他導彈，並不合適。

“技術上可行，但並非必要。”坎西安表示，“像‘戰斧’這樣的遠程導彈就足夠有效。‘午夜之錘’行動之所以動用B-2，是因為只有它能夠攜帶用於打擊堅固、深埋目標的專用炸彈。”

斯溫補充說：“這類打擊風險極高、具重大政治定義意義，難以控制，容易被誤判，並很可能招致對美軍及其地區伙伴的報復。”

軍事打擊可能帶來哪些後果？

這些後果自然會因打擊方式不同而有所差異。但歐洲大學學院國際關系專家穆罕默德·埃斯拉米（Mohammad Eslami）敦促各方保持謹慎。

他說：“任何美國的軍事行動都可能收效甚微，卻會大幅升級地區不穩定，將不安全因素擴散至整個中東，並強化而非削弱伊朗的決心。”

在斯溫看來，除非是出於必要對這一在中東具影響力的核國家實施精准打擊，否則任何更廣泛的行動都可能令美國付出高昂代價。

他說：“任何超出這一範圍的行動都會迅速升級局勢，強化強硬派立場，並使平民遭受反噬。”

坎西安認為，任何情況下，美國考慮的都只會是這類有限行動，且不太可能引發嚴重後果。“美國不會在示威者附近或沖突發生地區發動攻擊。而是可能會打擊安全部隊的總部和基地。”

美國是否可能抓捕或擊殺伊朗最高領袖哈梅內伊？

本月早些時候，美國抓捕委內瑞拉領導人馬杜羅，被特朗普政府視為一次重大戰略勝利。但接受德國之聲采訪的專家認為，這種做法不太可能復制到伊朗最高領袖哈梅內伊身上。哈梅內伊自1989年以來一直執掌伊朗。

埃斯拉米認為，“從理論上講，暗殺是可能的”，但在現實層面上，由於“伊朗的內部結構、地理縱深，以及負責保護他的革命衛隊秘密部隊（Sepah-e Vali-ye Amr）對其絕對忠誠”，這一選項並不可行。

坎西安補充說，鑑於當前抗議的性質及當局的應對方式，即便在某種近乎不可能的情況下真的存在抓捕或暗殺的可能，現在也絕不具備時機。

他說：“美國既沒有部署所需的兵力，也沒有數周的准備時間。這一目標也更加困難，距離美國更遠，且遠離波斯灣的出發點。”

美國在伊朗還有哪些非軍事選項？

鑑於特朗普政府可用的軍事選項有限，較為克制的做法或許更加明智。斯溫指出，美國仍有若干“鮮少討論的選項”，包括：“對參與鎮壓的特定實體施加經歷壓力；采取削弱伊朗地區影響力的防御性舉措，如導彈防御和海上安全；以及同時運用激勵與制裁的外交手段。”

他還表示，以更隱性的方式支持伊朗民眾，其影響力往往比人們認為的要大。“對公民社會的秘密支持以及信息獲取，通常處於幕後，但當這些措施保持低調、持續且可信時效果最好；如果與軍事升級相結合，反而會讓德黑蘭將所有異議描繪為外國勢力操縱。”

在坎西安看來，“恢復互聯網連接（目前通信封鎖已持續一周多）將是對示威者最有幫助的舉措。這將使他們能夠建立聯系、分享信息並形成合力。”

最後，埃斯拉米認為，一個根本性問題在於，這些決定是否應由美國單方面作出。“唯一可持續的選擇是回歸國際法、外交以及多邊機制。持續的單邊干預只會加劇不穩定，並延續二戰後那種軍事介入往往帶來長期不安全而非秩序的模式。”他總結道。

作者: Matt Pearson