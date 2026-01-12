伊朗暴力鎮壓！死、傷者多到醫院塞不下 醫護痛心喊：甚至來不及進行CPR

伊朗暴力鎮壓釀多人傷亡。（翻攝自X@RealPersianGod）

伊朗民眾日前為了抗議通貨膨脹走上街頭，沒想到政府選擇暴力鎮壓，還全面封鎖網路，據了解，已經造成多人死傷。有當地醫護指出，醫院人滿為患，擠滿了死傷的抗議者，「甚至來不及進行CPR」。

伊朗暴力鎮壓！ 逾16,000人被拘留

綜合外媒報導，總部設在美國的人權行動者新聞通訊社（Human Rights Activists News Agency）指出，在這場暴力鎮壓中，至少已經有538人身亡，甚至過去2週的抗議期間已經有逾16,000人被拘留，上述的消息是由人權行動者新聞通訊社透過伊朗境內社運人士交叉查證消息來證實的。

死傷持續攀升 醫護人員心碎：來不及進行CPR

據了解，伊朗現在不僅網路中斷，甚至電話線路也被切斷，外界若想了解資訊變得更加困難。而伊朗多家醫院的工作人員指出，目前反抗行動還在進行，醫院擠滿了死傷病人，「甚至來不及進行CPR」。

德黑蘭一家醫院的醫護人員指出，有年輕人的頭部、心臟被直接射擊，另外也有醫生指出，有眼科醫院已經進入了「危機模式」。除此之外，還有2名醫護人員說，他們有治療實彈和霰彈槍造成的槍傷。

