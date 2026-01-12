伊朗暴動懶人包：伊朗暴動原因是什麼？跟美國有關係嗎？死傷情況、當局說法、可能影響一次看

伊朗暴動成國際熱議新聞！伊朗近日爆發自1979年伊斯蘭革命以來，最嚴峻的國內動盪，從伊朗商販們針對通貨膨脹、貨幣崩盤的零星罷工，演變成政治訴求，首都德黑蘭聚集大量群眾，抗爭也蔓延至伊朗31個省、逾百個城市，造成嚴重死傷，引發國際關注。究竟伊朗暴動原因是什麼？伊朗暴動死傷情況如何？伊朗政府怎麼說？伊朗暴動跟美國有關係嗎？伊朗暴動可能帶來哪些影響？Yahoo新聞編輯室帶你一次看懂！

伊朗暴動起源於經濟惡化、民怨沸騰，國內掀起大規模示威潮，抗議行動已釀成諸多死傷，還有不少民眾被捕，備受國際矚目。（ 2026年1月9日，Contenido de un usuario de redes sociales, via AP）

伊朗暴動原因是什麼？

近來，伊朗國內爆發大規模示威活動，這是自1979年伊斯蘭革命以來，最為動盪的歷史時刻。讀者朋友應該想問，為什麼伊朗會突然發生嚴重動亂？其實，這場抗爭並非單一的突發事件，而是一場由經濟崩潰引爆的政治怒火。

去（2025）年12月28日，伊朗貨幣里亞爾（Rial）發生斷崖式貶值，匯率崩跌至史上新低點，1美元能兌142萬里亞爾，通膨率飆破42%，使得商業活動陷入癱瘓。舉例來說，商人們在清晨售出的產品所得，可能不足以支付下午補貨的成本，當「擁有的金錢不再有效」導致生意做不下去，商家為了生計，只能挺身反擊。

「說說伊朗」臉書粉絲專頁舉實際數字說明，2016年1美元約能兌3萬里亞爾，2021年1美元約能兌25萬里亞爾，持續性地貶值重創民眾的儲蓄，成為整起暴動事件的導火線。位於伊朗首都德黑蘭的「阿拉丁購物中心（Aladdin Mall）」是著名的手機與電子產品集散地，當地商家率先發起罷市，以抗議物價失控。

伊朗暴動死傷情況？伊朗政府怎麼說？

面對商家的抗爭，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）堅稱，即便遭「暴徒」和「破壞分子」抗議，伊斯蘭共和國也「絕不會退讓」。一番言論激怒群眾，抗議一夜質變，不僅示威行動在短時間內迅速延燒至伊朗全國31個省分的主要城市，訴求也從「求溫飽」轉為高喊「獨裁者去死」。

隨著示威活動越演越烈，伊朗安全部隊人員開始武裝鎮壓，使用催淚瓦斯及實彈朝手無寸鐵的民眾發動攻擊，造成大量傷亡。衛報引用總部位於美國的「人權活動家通訊社」報導指出，至少有538人在抗爭暴力事件中喪生，其中包含490名示威者、約50名安全部隊人員；該組織更指稱，伊朗當局逮捕超過1萬600名人士。截至今（2026）年1月中旬，傷亡與逮捕人數持續飆升。

多名伊朗民眾和醫療人員向外媒形容，伊朗的現場情況宛如「惡夢」，醫院中疊滿屍體。CNN報導，有骨科醫師表示，急診室裡至少有30名肢體中彈的傷者。德黑蘭法拉比眼科醫院，則出現約200至300人眼部嵌有霰彈的病患。

更令人擔憂的是，伊朗當局為因應抗爭活動，避免不利官方的消息擴散，施行網路封鎖，因此真實的死傷數據，可能遠高於目前各組織的統計。目前，伊朗無法上網之外，國際、國內電話也全斷線。伊朗數位人權專家拉希迪（Amir Rashidi）分析，撥打到伊朗的國際電話似乎遭到封鎖，國內行動電話也沒有服務。於此同時，外部跡象顯示，伊朗政府針對網路設置「白名單」，僅開放部分官員及機構仍能持續上網。

伊朗暴動跟美國有關係？

伊朗反政府示威擴大，美國總統川普（Donald Trump）於當地時間9日嚴厲警告，若伊朗當局鎮壓示威民眾，美方將採取軍事行動。哈米尼則發表談話，直指當前局勢並非單純的民怨抗爭，而是「在美國與以色列敵對勢力煽動下的陰謀行動」，並嚴詞批評美國總統川普，稱其「雙手沾滿伊朗人鮮血」，最終將遭人民推翻。

讀者朋友可能好奇，伊朗暴動真的跟美國有關嗎？把時間線拉長，兩者確實存在多重且深層的關係，涵蓋經濟制裁、盟友體系瓦解、軍事打擊與威懾、技術和通訊支持。

白話來說，美國方面透過經濟和軍事壓力，加速了伊朗體制的脆弱性。另一方面，美國對人權與民主的政治聲援，也被伊朗當局視為煽動動亂的直接證據。

伊朗暴動可能帶來哪些影響？

伊朗暴動除了引發伊朗社會動盪、經濟衝擊，在當局政權合法性、地緣政治風險部分，也會形成一定的挑戰。此外，國際間在這件事的立場，也加深各國在中東政策上的分歧。各種影響牽一髮而動全身，是長期累積和多方力量相互作用的結果。

伊朗社會動盪及人道危機加劇

這場示威衝突源於通膨與貨幣崩盤，後來擴散至各省和各族群，造成大量死傷，當局強勢鎮壓並封鎖網路，以控制資訊流通，顯示政府在加大控制力道，可能帶來的影響包括：民眾對政府的信任度下降、法律及公民自由權被犧牲、人道壓力增大。

伊朗國內經濟衝擊

抗議的主因是經濟惡化，但示威也會進一步惡化經濟情勢，因為商業活動可能受抗爭影響而停擺，比如商店關門、工人罷工。當投資者的信心減弱、外資撤出、就業市場會更加惡化；一旦外匯與貿易壓力加劇、貧富差距擴大，伊朗國內經濟成長勢必會受衝擊。

政權合法性挑戰

當反政府的聲音浮現，會動搖當局的民意基礎。如此一來，政治改革的壓力變大，也可能伴隨更加高壓的政治控制；未來選舉或內部領導變化的可能性增加，政策重心也會因為注重維穩而轉向內部安全，忽略了改革或外交遠景。

區域緊張升高、國際間政策分歧加大

伊朗已就抗爭議題，嚴正警告美國和以色列，若有外部勢力介入，可能拉高中東地緣政治風險。領外，各國對示威群眾及人權議題也存在不同立場，可能連帶加深各國在中東政策上的分歧。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

