伊朗暴動破百死 領袖哈米尼「用俄語」說話了：美國犯錯

國際中心／倪譽瑋報導

伊朗最高領袖哈米尼表示，對於伊朗暴動，美國的立場是錯的。（圖／翻攝自X平台@Khamenei_fa）

伊朗貨幣嚴重貶值引發國內示威，如今演變成要最高領袖哈米尼（Ayatollah Khamenei）下台的全國性抗爭，已造成破百死傷。對於暴動，美國的立場是「隨時準備提供協助」似乎樂見於事態發展；如今哈米尼以俄語發文，直指美國對伊朗的立場「判斷錯誤」分析人士提出，此舉似乎是有意強調，伊朗政府與俄羅斯站在同一陣線。

伊朗暴動原因？伊朗貨幣是導火線

綜合《路透社》等外媒報導，伊朗的全國性大規模抗議始於2025年12月28日，起因是伊朗貨幣大貶值，自首都德黑蘭開始抗議後，風潮慢慢擴至其他城市；而原先抗議的風向，也慢慢轉為要求最高領袖哈米尼下台。當局出手鎮壓，至今已釀超過500死。

美國對於這次伊朗大抗議的態度，則是傾向支持抗爭，美國總統川普曾說「正以前所未有的方式看見自由」，並表示美國「隨時準備提供協助」；美國政府也呼籲美國公民「立即離開伊朗」，前往土耳其或其他國家。

哈米尼以俄語警告美國 疑想強調與俄羅斯關係

面臨權力挑戰的哈米尼，如今以俄語發文表態，「美國今天對伊朗的立場判斷失誤」似乎是在警告川普；哈米尼也說，華府過去曾因「判斷錯誤」遭挫敗，如今也會再因錯誤失敗一次。區域和平經濟安全組織執行長史維特洛娃（Ksenia Svetlova）提出，哈米尼發文用的俄文並不標準，似乎有透過翻譯軟體。

不過，史維特洛娃分析，哈米尼雖然俄文拙劣，但也表達出明顯訊號：伊朗與俄羅斯關係密切，由於伊朗提供無人機讓俄羅斯投入烏克蘭戰爭，伊朗在國際上能選擇的夥伴也有限，因此哈米尼將俄羅斯納入對抗美國的共同戰線。

