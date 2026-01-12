伊朗暴動逾500死「全面失控」！ 川普放話動武

伊朗情況越來越失控！人民的抗爭遭到當局強勢鎮壓，革命衛隊見人就殺（示意圖／Pexels）





伊朗情況越來越失控！人民的抗爭遭到當局強勢鎮壓，革命衛隊見人就殺。根據非政府組織統計，目前這場騷亂已經造成超過500人喪命，美國總統川普傳出考慮發動空襲協助伊朗人民。象徵美國軍事動向的五角大廈披薩指數，在美東時間11日下午突然異常飆升。德黑蘭則回嗆、若伊朗遭到攻擊，美國將成為打擊目標。

伊朗街頭一片混亂，隨處可見伊朗革命衛隊槍口對著手無寸鐵的民眾近距離開火，拍攝的民眾逃無可逃，用英語向西方世界喊話。

示威民眾：「他們在射殺我們，他們在射殺我們，他們在射殺我們，請幫幫我們。」

伊朗政府派出死亡小隊上街鎮壓，命令只有一句「見到人就開槍」。在子彈與鎮壓之中，這個畫面格外震撼人心：一名男子低著頭，靜靜坐在馬路正中央，用自己的肉身擋在軍警部隊前方。這樣的畫面讓人不禁想起1989年中國天安門廣場，那名獨自站在坦克前的坦克人。

然而象徵勇氣的畫面背後，是更沉重的現實。德黑蘭的街頭，放眼望去到處都是一具具的遺體，由於停屍間已經堆放不下，所以大家只好把親友遺體放在戶外等待處理。

根據當地組織統計，死亡人數可能已經500多人，更有超過1萬人遭到拘留，但由於目前伊朗全國電網全斷，實際死亡人數恐怕更多。

美國總統川普：「我們正在非常嚴肅地看待這件事，軍方正在評估，我們也在考慮一些非常強硬的選項。」

伊朗國會議長卡利巴：「一旦伊朗遭到攻擊美國軍事基地，都將是我們合法打擊目標。」

但就在雙方隔空叫陣之際，局勢似乎出現轉折。美國總統川普vs.記者：「伊朗昨天打電話來要談判，（昨天），對，昨天，伊朗的領導人親自打電話來，他們想談判，我想他們已經受夠了被美國壓著打。」

無論談判是真是假，象徵軍事動向的五角大廈披薩指數，在美東時間11日下午突然異常飆升，引發外界高度關注，華府是否將有重大軍事行動。

