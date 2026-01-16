伊朗暴動》當局鎮壓示威者恐已6000死！從罷市到全國示威，川普如何面對？專家指油價恐飆漲

伊朗爆發全國性抗議，當局血腥鎮壓並封鎖網路，死亡人數恐達數千人。美國總統川普評估對伊朗多項行動方案，引發美伊衝突升溫疑慮。荷莫茲海峽再成焦點，一旦遭封鎖，恐衝擊全球近三成原油運輸，油價與國際局勢面臨重大變數。

伊朗人抗議原因？

伊朗近期爆發的大規模抗議始於去年12月底，最初是德黑蘭巴札市集商人針對貨幣突然貶值，舉行了小規模抗議活動，但經濟困境加上通膨失控，徹底引爆民怨，抗議行動迅速星火燎原，演變為席捲全國31省的動盪情勢。目前伊朗當局採取血腥鎮壓，並從8日起實施全面斷網，據報已上萬人遭到逮捕，而這也是伊朗政教合一的政權多年來面臨的最大挑戰。

伊朗當局採取血腥鎮壓，並從8日起實施全面斷網。取自NetBlocks官網

從罷市到血腥鎮壓，伊朗至今死亡人數？

12月28日，首都德黑蘭（Tehran）傳統市集巴扎（Bazaar）的商販率先發起罷市，抗議貨幣里亞爾（Iranian rial）崩跌，但情勢很快就演變成全國示威行動，抗議活動已遍及100多個城市。美國有線電視新聞網（CNN）指出，值得注意的是，巴扎商販在伊朗歷史上是強大的變革力量，並被視為對政權忠誠。

這些商販與宗教人士之間長期存在聯盟關係，在伊朗歷史上扮演了至關重要的「造王者」（kingmaker）角色。正是他們對宗教人士的支持，最終促成了1979年伊斯蘭革命（Islamic Revolution）成功，導致國王垮台。

德黑蘭的抗議活動中，示威者與執法人員爆發衝突，26處民宅、34座清真寺、40家銀行、15個購物中心、13棟政府大樓遭到縱火燒毀。1月8日起，伊朗當局封鎖網路，並採取血腥鎮壓。根據伊朗民眾手機拍攝的影片顯示，卡車上架設的機槍掃射住宅區街道，醫院裡擠滿了槍擊受害者。美國的「人權行動者新聞通訊社」指出，至少538人在示威活動引發的暴力事件中喪生，其中包括490名示威者，另有超過1萬600人遭到伊朗當局逮捕。

但根據《時代雜誌》（TIME）雜誌的報導，流亡海外的伊朗學者及專業人士組成的非正式小組，根據德黑蘭一些醫院的通報估算，截至10日，抗議者的死亡人數恐怕已達6000人。

荷莫茲海峽未來如何？油價要漲多少？

因美國可能介入伊朗局勢，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）再次成為國際焦點。美國總統川普（Donald Trump）正考慮對伊朗採取多種行動，回應伊朗鐵腕鎮壓國內抗議行動。能源專家警告，若爆發軍事衝突，伊朗可能封鎖連接波斯灣與阿拉伯海的荷姆茲海峽。該水道是全球極關鍵的能源咽喉，全球近三分之一的海運原油都要經過這裡，一旦中斷，恐引發全球性油氣危機，尤其在伊朗政權面臨生存壓力之際，風險更高。

比利時市場研究公司Kpler提供的數據顯示，2025年，每日約1300萬桶原油經由荷莫茲海峽運輸，占全球海運原油約三成。分析師指出，伊朗產量與出口規模遠大於委內瑞拉，全球市場面臨的衝擊將更劇烈，亞洲尤其是中國煉油商可能被迫尋找替代來源。

1月12日，布蘭特原油期貨下跌9美分，至每桶63.25美元；美國西德州中質原油下跌10美分，至每桶59.02美元。專家認為，市場對荷莫茲海峽遭封鎖的疑慮可能導致每桶油價上漲幾美元，若海峽遭到完全封鎖，每桶價格恐飆升10至20美元。

美國總統川普正考慮對伊朗採取多種行動。Flickr by The White House

美國是否出手？川普政府：有在評估

國際社會正屏息關注川普政府是否將軍事介入，川普10日晚間在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）表示：「伊朗渴望自由，或許這是前所未有的程度。美國隨時準備提供協助！」兩名消息人士透露，川普政府一直在權衡針對伊朗的一系列措施，《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導指出，這些方案包括軍事打擊、使用祕密網路武器、擴大制裁範圍、向反政府勢力提供網路援助。川普11日晚間透露：「美軍正在研究此事，我們正在考慮一些非常強力的方案。」

伊朗正站在內外交迫的臨界點上：國內抗議浪潮持續升高，當局以高壓鎮壓回應，反而加劇社會撕裂；國際層面上，美伊對峙升溫，使地緣政治風險迅速擴大。這場危機不僅攸關伊朗政權的未來走向，也可能成為牽動國際秩序重塑與全球油價波動的關鍵轉折。