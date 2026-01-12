伊朗最忠誠巴扎商人上街示威 專家分析原因

▲伊朗示威遭官方血腥鎮壓。圖為抗議民眾焚燒伊朗最高領袖哈米尼圖片。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗自12月底開始爆發大規模抗議，如今演變成血腥鎮壓，有別於過去的抗爭，這次有許多「巴扎（bazaar，傳統市場）」商人參與其中，他們曾是1979年伊朗革命中的重要角色，如今卻變成示威的重要推手，專家解讀，巴扎商人示威並非偶發，而是一個警訊，因他們過去十多年來，不僅從經濟核心被邊緣化，更在經濟波動中遭遇困境。

根據半島電視台報導，國際社會史研究所（IISH）研究員瓦拉德拜吉（Kayhan Valadbaygi）撰文提到，「為何昔日忠誠的巴扎（bazaar，傳統市場）商人如今在伊朗抗議？」。

他提到，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在首次公開談話中，試圖在巴扎傷人的「合法」訴求，與全國性的「叛亂」之間劃出一道明確的界線。哈米尼在談話中稱，「我們與抗議者對話，官員必須與他們溝通；但與暴徒對話毫無益處，必須讓暴徒各就其位（受到懲治）。」

瓦拉德拜吉提到，這種區分是哈米尼刻意為之。他接著稱讚巴扎及其商人是伊朗伊斯蘭共和國「最忠誠的群體之一」，並堅稱國家的敵人無法利用巴扎作為對抗體制本身的工具。

然而，哈米尼的言論無法掩蓋現實情況，德黑蘭大巴扎的抗議活動仍在持續，當局向高喊反政府口號，其中包括針對最高領袖本人，示威者施放催淚瓦斯。國家試圖在象徵層面上將大巴扎與更大範圍的動亂隔離開，但在現實中宣告失敗，這暴露了伊朗政府透過敘事控制的手法仍有所侷限性。

瓦拉德拜吉表示，大巴扎商人在1979年推翻巴勒維國王的革命中發揮了關鍵性作用，並在隨後的幾十年中一直與保守派政治勢力保持一致。但這種歷史性的忠誠已不再能保證政治上的順從。在過去20年裡，由於國家政策偏向伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及其附屬經濟機構和大型宗教革命基金會「邦亞德」（Bonyad），加上國家受到多國制裁進而引發的管理問題和長期通貨膨脹，大巴扎的經濟地位被侵蝕。結果，這個曾經政權最堅實的堡壘，如今變成了體制性失靈的另一個受害者。

他回溯，1979年伊朗革命後，勢力龐大的大巴扎商人直接融入了新國家的架構。他們對關鍵機構和部門產生了影響力，包括貿易部、勞工部和憲法監護委員會（Guardian Council）。大巴扎在整個1980年代維持著在伊朗商業貿易中的主導地位。獲得進口許可證，且在經貿部門的監管下經營著最大型的的貿易公司，享有較低的官方優惠匯率，進口商品賣給伊朗民眾，產生巨額利潤。

巴扎商人在2005年壓倒性地支持內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）競選總統，但他執政期間的經濟和外交政策最終卻加速了巴扎商人在經濟權力上的流失，從權力核心走向邊緣化，「私有化」變成了將國家主要資產轉移給革命衛隊和宗教基金會相關公司的工具。

這些單位吸收了國家經濟環節上的大部分利益，且在最高領袖的支持，以及前革命衛隊軍官等軍事背景人物主導的內閣推動，革命衛隊成為具主導性的經濟利益實際參與者，觸角延伸到基礎設施、石化、銀行等各個領域。過收購國有企業和建立龐大的企業帝國來鞏固權力。這些實體共同形成了一個龐大的、交織在一起的集團

瓦拉德拜吉強調，巴扎商人的抗議並非偶然，而是一個警訊。過去幾十年來，伊朗政權一直依賴大巴扎作為穩定力量，然而，即便哈米尼堅持認為他們忠誠，動亂仍源於大巴扎並在持續進行，哈米尼的言論反而反映了他的焦慮。

