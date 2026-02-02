伊朗最高領袖哈米尼嗆美：任何攻擊將引發區域戰爭

美國和伊朗持續相互叫陣，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）警告，任何對伊朗的攻擊將會引發大規模的區域戰爭，美國總統川普（Donald Trump）回應，他仍希望和伊朗達成協議，避免局勢進一步升高，伊朗外長則表示，相信川普有足夠智慧做出正確決定。此外，美國官員透露，美國和以色列最高層級的軍事將領前兩天曾舉行閉門會談，內容雖不得而知，但外界推測可能和伊朗有關。

川普喊盼達成協議 伊朗外長：會做正確決定

哈米尼1日向美國發出警告，強調任何對伊朗的攻擊都不會只是局部衝突，而會引發大規模的區域戰爭。針對哈米尼的警告，川普認為與伊朗達成協議會是最好的結果，能避免緊張局勢再升高，川普前一天也曾透露，伊朗正與華府認真對話，希望能談出可接受的結果。

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）表示，自己並不擔心戰爭，而是擔心誤判，「我想川普總統有足夠智慧，能做出正確的決定」。他也認為，美國談判團隊如果遵循川普的指示，和伊朗達成核子協議，雙方就還有再度對話的可能。

伊朗列歐盟軍隊為「恐怖組織」 美以高層閉門會談

歐盟日前將伊朗的伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織，伊朗國會議長宣布，將採取反制措施，依法將歐洲各國軍隊視為恐怖組織。此外，美國官員透露，美國和以色列的最高層級軍事將領已於1月30日在五角大廈舉行閉門會談，不過內容並未對外公開，川普持續透過軍事和政治手段對伊朗施壓，迫使德黑蘭坐上談判桌。

