伊朗最高領袖哈米尼警告 美發動攻擊將引發區域戰爭

伊朗最高領袖哈米尼警告，如果美國攻擊伊朗，將會引發區域戰爭。

伊朗最高領袖哈米尼警告，任何對伊朗的攻擊都將引發地區衝突，因為美國正在附近地區繼續集結兵力。（戚海倫報導）

根據半官方的塔斯尼姆通訊社報導，伊朗最高領袖哈米尼表示：美國人應該明白，如果他們發動戰爭，這次將是一場地區性戰爭。美國總統川普稍早表示，伊朗正在進行嚴肅的討論，他希望這些討論能達成可以接受的結果。同時，伊朗外交部長阿拉奇告訴美國有線電視新聞網CNN，他有信心，「我們能就德黑蘭的核子計畫達成協議」。

英國廣播公司BBC報導，川普曾威脅要干預伊朗的核子計劃，以及伊朗對反政府抗議活動進行致命鎮壓。阿拉奇說：「不幸的是，我們已經失去了對美國作為談判夥伴的信任。」但他補充，透過相關地區友好國家交換資訊，正在促進與華府「富有成效的」會談。

美國總統川普表示，他希望能與伊朗達成協議。法新社報導，針對哈米尼提出的警告，川普對媒體說：「他當然會這麼說。」川普表示：「希望我們可以達成協議。如果我們沒有達成協議，那我們就會知道，他說的對不對。」