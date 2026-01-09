伊朗最高領袖嗆川普：管好自己國家

▲伊朗大規模示威持續延燒，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）首次就這波抗議潮發表公開談話，怒斥抗議者是受到美國總統川普（Donald Trump）指使，毀掉自己的國家只為了「讓另一個國家的總統高興」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗大規模示威持續延燒，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）首次就這波抗議潮發表公開談話，哈米尼怒斥抗議者是受到美國總統川普（Donald Trump）指使，毀掉自己的國家只為了「讓另一個國家的總統高興」，哈米尼也喊話川普，管好你自己的國家，並呼籲伊朗人民團結。

根據《半島電視台》報導，儘管伊朗總統呼籲抗議民眾與政府均保持克制，但哈米尼今（9）日在公開談話中將這些抗議活動定性為「外國敵人」的陰謀，哈米尼指責抗議者是受到川普指使，痛批川普雙手沾滿了伊朗人的血，並警告德黑蘭絕不容忍有人充當「外國人的傭兵」來顛覆自己的國家，哈米尼重申將會鎮壓暴動，底下支持群眾則高喊「美國去死」來呼應哈米尼的主張。

伊朗當局在週四已經切斷當地網路，斷網狀態在週五持續，且連電話系統也受到影響，由於通訊中斷，許多航空公司取消了進出伊朗的航班。雖然網路大規模中斷，但在社群網路上仍可看到抗議者分享的影片，顯示抗議活動並未平息。

伊朗官媒今日也發聲，批評美國和以色列的「恐怖分子」在各地縱火引發暴力事件。伊朗最高國家安全委員會發表聲明，同聲指責美國和以色列在背後策劃了伊朗動亂，意在使伊朗人民生活陷入動蕩，破壞國家安全。

川普之前就已表態、且在週四接受訪問時重申，若伊朗當局殺害抗議群眾，將會對其實施嚴厲打擊，「他們將付出慘痛的代價」。

