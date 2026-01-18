伊朗最高領袖怒控川普「刑事罪犯」 哈米尼親口證實：3千人喪命

伊朗最高領袖哈米尼。（翻攝自@khamenei_ir X）

伊朗爆發近年來最嚴重的全國性動亂，局勢進入失控邊緣。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）週六打破沉默，將數週以來導致超過3,000人死亡的血腥抗爭，全數歸咎於美國總統川普（Donald Trump），並公開斥責川普是「造成伊朗人民傷亡與損失的刑事罪犯」。

死亡人數破3千！伊朗官方祭死刑威脅「向神開戰」

根據《路透社》報導，這場因經濟困境引發的示威，已迅速演變為要求結束神權統治的全國大抗爭。根據人權組織HRANA核實，死亡人數已高達3,090人，更有超過2.2萬人遭到逮捕。

伊朗檢察總長阿薩德（Mohammad Movahedi Azad）對此發出嚴厲警告，稱所有被捕的示威者、資助者及襲擊安全部隊的人員均為「Mohareb」（意指：向神開戰的人）。在伊朗法律中，此罪名可判處死刑。阿薩德強調，司法調查將「毫無憐憫、絕不寬容」地進行。

哈米尼嗆不畏戰 川普放話：是時候換掉領導層了

面對伊朗境內的慘重傷亡，川普在《Politico》週六的專訪中火力全開，直言：「現在是時候尋求伊朗的新領導層了」，並呼籲結束哈米尼長達37年的統治。此前，川普曾威脅若伊朗處決抗議者，美國將採取「非常強硬的行動」。

哈米尼則透過官媒回嗆，稱伊朗不會被拖入戰爭，但也不會放過國際罪犯。他指控美國與以色列是暴力事件的幕後黑手，稱其「縱火並煽動混亂」，對伊朗國家造成了嚴重的誹謗。

流亡皇太子成焦點？以色列證實「特工在現場」

除了美伊對峙，流亡海外的伊朗末代皇太子禮薩·帕拉維（Reza Pahlavi）也成為焦點。川普對其表達好感，但對其是否能在國內獲得足夠支持持保留態度。伊朗官媒則聲稱逮捕了一名化名為「Raha Parham」的領導者，指控其為帕拉維效力並組織動亂。

更令人震驚的是，以色列遺產部部長艾里亞胡（Amichai Eliyahu）在電台訪問中坦承，以色列已有特工「在伊朗地面」運作，目標是削弱伊朗的防衛能力。

斷網十天淪資訊黑洞 抗爭恐遭武力鎮壓

為了防堵抗爭訊息外傳，伊朗政府已實施長達10天的網路大封鎖。儘管週六凌晨一度短暫恢復，但隨後又陷入斷線狀態。根據德黑蘭衛星城市卡拉季（Karaj）的居民透露，當地經歷了極度暴力的衝突，但在通訊中斷的情況下，外界難以得知真實傷亡慘狀。

