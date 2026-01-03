伊朗最高領袖恐遭推翻！流亡末代王儲發聲

▲伊朗末代王儲巴列維。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗近日爆發全國範圍示威潮，憤怒的伊朗民眾因不滿經濟惡化、生活艱困，紛紛走上街頭，有學者指出，這波抗議很快從「對經濟不滿」上升為「對整個政權的反彈」，劍指以最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）為首的神權體制。流亡海外多年的伊朗末代王儲巴列維（Reza Pahlavi）也在社群平台發文，聲稱已制定好伊朗穩定過渡的計劃，喊話美國川普政府支持。

巴列維在川普2日公開表態，警告德黑蘭當局，若暴力殺害和平示威者，美國不排除將前去救援後，也於X平台發文，感謝川普支持，並透露假如現行伊朗政權遭到推翻，他已經制定了讓伊朗能穩定過渡權力的計劃，並得到人民的支持得以落實。

巴列維表示，伊朗示威民眾冒著生命危險，試圖結束現有政權長達46年的混亂和恐怖統治，他知道自己身上背負的責任，亦即讓伊朗回到曾經和美國建立的關係，這種關係給中東帶來了和平與繁榮。現在，他也相信在美國領導的自由世界帶領下，伊朗一定能夠留下持久和平的遺產。

巴列維也在社群平台上傳影片，向伊朗人民喊話，若要戰勝當局鎮壓，就需要各地民眾大規模聚集，面對大批團結的群眾，掌權者就會失去鎮壓的能力，獨裁政權有望終結。

巴列維是伊朗最後一位國王（沙赫）穆罕默德·巴列維（Mohammad Reza Pahlavi）之子，伊朗君主制在1979年的伊斯蘭革命中被推翻，巴列維就此流亡，試圖影響外國勢力支持他的復國事業，近年也曾訪問過以色列，但無法肯定能否迅速轉化為政權更迭的力量。

