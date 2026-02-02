伊朗最高領袖警告：美國若發動攻擊將引發區域戰爭

一度有消息稱伊朗講在霍爾木茲海峽舉行實彈海軍演習。 [EPA]

美國持續在中東地區增加軍力之際，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）警告說，任何對伊朗的攻擊都將引發區域衝突。

「美國人應該知道，如果他們開戰，這一次將會引發一場區域性的戰爭。」伊朗半官方的塔斯尼姆（Tasnim）通訊社引述哈梅內伊指。

特朗普稍早表示伊朗正進行「嚴肅的談判」，並希望能得出「可接受」的結果；而伊朗外長阿巴斯・阿拉格奇（Abbas Araghchi）在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示「有信心我們能達成一項協議」，內容涉及德黑蘭的核計劃。

特朗普曾因伊朗的核野心以及其對反政府示威的致命鎮壓而威脅要採取行動。

阿拉格奇表示：「不幸的是，我們已經失去對美國作為談判夥伴的信任。」但他補充說，透過地區友好國家交換訊息，正促進與華盛頓進行「有成果的」對話。

伊朗最高安全官員阿里・拉里賈尼（Ali Larijani）先前曾表示，談判框架正取得進展。

作為其增兵行動的一部分，美國已派遣航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）前往該地區，而美國中央司令部於上週末表示它正在阿拉伯海執行任務。

哈梅內伊補充說：「（特朗普）總是說他帶來了軍艦……伊朗人民不會被這些事情嚇倒。」

伊朗原預計於週日（2月1日）在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）進行為期兩天的實彈海軍演習——那裡是全球最重要的航運航道之一，更是能源供應的關鍵路線。然而，路透社週日引述伊朗一位官員表示，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍並無此類演習計劃。

全球約五分之一的石油貿易經由該水道運輸。該海峽在伊朗與阿曼間最窄處僅約33公里（21英里）寬。伊朗過去曾威脅若遭攻擊將封鎖此航道。

美國已警告伊朗不要在該地區的美方部隊附近採取「不安全與不專業的行為」。

阿拉格奇回應說：「美國軍方現在竟試圖指示我們強大的武裝部隊應如何在自己的地盤上進行射擊訓練。」

週六，伊朗境內兩起爆炸事件加劇國內緊張情緒。地方當局表示，南部港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）一棟建築發生爆炸，造成1人死亡、14人受傷，起因是氣體外洩。

塔斯尼姆通訊社否認社群媒體上關於「革命衛隊海軍指揮官遭爆炸鎖定」的傳言。

在西南部城市阿瓦士（Ahvaz）另一場爆炸至少造成 4 人死亡，地方當局同樣依據《德黑蘭時報》的報導，將原因歸咎於氣體外洩。

週四，特朗普表示，他已告訴伊朗必須做兩件事才能避免美軍行動：「第一，沒有核武；第二，停止殺害抗議者。」

美國的「人權活動人士通訊社」（Human Rights Activists News Agency）稱其已證實，自去年12月底動亂開始以來，已有超過6300人被殺，另外1.7萬起死亡通報仍在調查中。

另一個總部在挪威的組織「伊朗人權組織」（Iran Human Rights, IHR）警告，最終死亡人數可能超過 2.5萬。

抗議者告訴BBC，安全部隊的致命鎮壓是他們前所未見的。

在週日的評論中，哈梅內伊指控抗議者攻擊警察、革命衛隊與銀行、清真寺等其他設施。

塔斯尼姆通訊社引述他說：「政變已被鎮壓。」