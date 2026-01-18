伊朗最高領袖首度坦承： 國內示威造成「數千人死亡」

伊朗最高領袖哈米尼。（圖／美聯社）





伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於17日首度坦承，近兩週的社會動盪中有數千名伊朗人喪生，相關責任都應歸咎於美國總統川普，因為美方公開鼓吹示威活動，甚至用提供「軍事支援」的說法搧風點火。

根據CNN報導，哈米尼在對全國的演說中，將川普稱為「罪犯」，並指出他對此次反政府抗議中的「傷亡與破壞」負有責任。

哈米尼並未提及伊朗安全部隊在鎮壓抗議時所採取的殘暴手段。目擊者和人權團體描述，政府軍隊對抗議者開火，甚至從屋頂上射擊。根據美國人權活動家新聞機構（HRANA）的報導，已有超過3,000人喪生，CNN指出，無法獨立驗證此數字。

抗議者被分為2類

在週六的電視演說中，哈米尼表示，這次動盪中的「暴徒」可分為2類：一類是得到美國和以色列支持、資助和訓練的人。

另一類則是受其影響的年輕人。哈米尼稱這些年輕人為「天真的個體」，被首謀者操控，破壞了電力設施、清真寺、學校、銀行、醫療設施和超市等。

伊朗政府經常將「外國」勢力視為這場致命抗議的背後推手，卻未提供具體證據。

哈米尼強調，「他們（暴徒）傷害人民，導致數千人死亡。有些人被以極不人道的方式殺害...完全是野蠻的行為，這些行為是叛亂者精心策劃的藍圖的一部分」。

不過幾天前，伊朗外交部長阿拉吉奇（Abbas Araghchi）才針對報導中的「數千人死亡」的說法進行反駁，實際上死亡人數應為數百人，這類說法是「錯誤訊息運動」的一部分。

川普回應：哈米尼是「有病的人」

川普迅速回應，呼籲伊朗撤換領導階層，並將哈梅內伊形容為「有病的人」，應該「好好治理國家，停止殺人」。

川普17日接受《政客》（Politico）訪問時表示，哈米尼作為國家的領袖，應對「國家的完全毀滅和前所未見的暴力行為負責」。

川普說，「為了讓國家繼續運作，即便是這種運作水準很低的領導人，也應該專注於妥善治理國家，像我治理美國一樣，而不是為了保持控制，讓成千上萬的人喪命。」

哈米尼呼籲民眾捍衛伊斯蘭體制

哈米尼在演說中承認伊朗經濟狀況「確實艱難」，但民眾應該團結起來，「捍衛伊斯蘭體制和心愛的伊朗」。

哈米尼以在全國各地舉行的親政府集會為例，宣稱「抗議活動已經被消滅」。

伊朗網路封鎖與恢復情況

在抗議活動中，伊朗政府於1月8日切斷了網路連線，但根據網路安全監控機構NetBlocks的報告，週六早上連線有所回升。

NetBlocks表示，「整體連接率仍約為正常水平的2%，並無顯著回升的跡象。」

伊朗半官方的梅赫爾新聞社（Mehr News Agency）報導稱，部分用戶已恢復網絡連接，並表示網路封鎖是由於所謂的「恐怖分子動亂」，以「確保國家及其公民的安全」。

一名德黑蘭居民告訴CNN，部分國際固定電話和本地簡訊服務已經恢復運行，但網絡連接在全國範圍內仍然不穩定。

抗議者的命運

在17日的演說中，哈米尼表示，對於參與「暴動」的人將會有後果，但並未具體說明他們將面臨的懲罰。

他說，「我們不會讓國家進入戰爭，但我們不會放過國內罪犯，尤其是國際罪犯，這件事必須用我們自己的方法和正確的方式來處理。」

根據HRANA的報導，已有超過24,000名抗議者被逮捕，CNN無法獨立核實該數字。

然而，隨著德黑蘭檢察官上週表示，部分抗議者可能因參與抗議而面臨死刑，這引發了外界對一些抗議者命運的擔憂。根據半官方塔斯寧新聞社（Tasnim News Agency）的報導，特朗普也曾表示，他已經獲得保證，伊朗並無計劃處決抗議者。

川普稱哈米尼未處決800人是「最明智的決定」

川普在17日的《政客》專訪中，被問到是否會對伊朗動武時表示，「哈米尼最明智的決定，就是兩天前未處決超過800人。」

對於川普的言論，德黑蘭檢察官薩萊希（Ali Salehi）未證實也未否認計劃處決那麼多抗議者。他告訴伊朗官媒，「我們的回應將是堅定、震懾和迅速的。」

