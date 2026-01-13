伊朗會成委內瑞拉2.0？王瑞德推估川普將「先做1事」！

論壇中心／王柏倫報導

伊朗局勢持續升溫，白宮發言人透露，美國總統川普正考慮發動空襲，伊朗方面則回嗆要美軍基地陪葬。資深媒體人王瑞德在《台灣最前線》節目中研判，川普要對伊朗動手之前，勢必會先設法癱瘓伊朗防空系統，而正巧伊朗也與委內瑞拉相近，都有使用中國製雷達系統，因此美國出兵恐怕只是時間問題而已。

川普多次為伊朗示威行動發聲，並直指當局採取鎮壓行動已跨越紅線，美國將採取「非常強硬」手段。王瑞德認為，川普不會貿然讓美軍限於危險之中，因此勢必會透過干擾或殲滅等方式，癱瘓伊朗防空，才會有進一步行動。王瑞德分析，伊朗除了中國製防空雷達之外，還擁有俄製防空飛彈，因此美軍若採取「斬首行動」，必定要取得「空優」，過去美軍祕密襲擊核設施時也示範過，而從目前種種跡象來看，美軍已是「箭在弦上、不得不發」。

廣告 廣告

原文出處：伊朗會成委內瑞拉2.0？王瑞德推估川普「先做1事」：箭在弦上不得不發！

更多民視新聞報導

李在明秀「小米手機」向習近平示好？學者分析「三大落空」！

奪權？習近平最怕「親信」被買通 于北辰酸：這人會挺他？

國共論壇「糖衣毒藥」？ 藍甘願赴中恐走向滅亡？

