伊朗有夠嗆！國營電視台重播川普遭槍擊畫面 「這次子彈不會射偏」

川普2024年7月13日在賓州遭槍擊，伊朗國營電視台重新播出當時畫面，還配上字幕稱「這次子彈不會射偏」。資料照，美聯社



美國與伊朗緊張關係加劇，美國總統川普數度公開警告，伊朗若繼續暴力鎮壓示威民眾，將發動軍事攻擊；伊朗不甘示弱，國營電視台14日播出川普2024年在賓州演說遭槍擊畫面，並打上字幕「這次子彈不會射偏」，挑釁意味十足。

川普2024年競選總統期間，於賓州巴特勒（Butler）舉行戶外造勢時，遭槍手從屋頂開槍射擊，子彈劃過右耳，有民眾被波及喪命，川普則奇蹟似的活下來，當時他臉部流血、振臂高呼「戰鬥」的畫面，成為當年美國大選最經典的一幕。

廣告 廣告

伊朗去年底開始爆發反政府示威，政府出動安全部隊血腥鎮壓，川普力挺示威者，在自家社群平台Truth Social發文「伊朗的愛國者們，繼續抗爭，接管你們國家的各個機構！把施虐者與殺手的名字記下來，他們將付出慘重的代價。」「除非這種毫無意義的殺戮停止，我取消任何與伊朗官員的會談。援助已經在路上了！讓伊朗再度偉大！」

據外媒報導，伊朗電視台14日播出川普在巴特勒遭槍擊的畫面，一群特勤局人員圍著他，還打上波斯語字幕，意指「這次子彈不會射偏」，威脅意味濃厚，引發全球媒體關注。

更多太報報導

黃國昌訪美返台仍批軍購 AIT罕見「1舉動」公開打臉

劇烈晃動！阿諾在中國被偷拍影片瘋傳 認了隆乳：挺起來更有底氣

入境美國行李箱藏「木乃伊」被攔下 原來是食材…駭人畫面曝光