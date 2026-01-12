伊朗末代國王之子巴列維是何許人？

（德國之聲中文網）自其父伊朗末代國王被推翻以來，禮薩·巴列維（Reza Pahlavi）已經在美國流亡了近半個世紀。

近年來，包括在2026年初伊朗爆發的抗議活動中，巴列維都利用其影響力呼籲伊朗民眾走上街頭進行更大規模抗議。隨著各地抗議活動持續，巴列維將自己塑造成支持政權更迭的世俗化、民主派代言人。

禮薩·巴列維生於1960年，是伊朗巴列維王朝沙阿（國王）穆罕默德-禮薩·巴勒維和法拉赫·巴勒維王後的長子。1967年，年僅7歲的禮薩·巴列維在父親加冕時被正式冊封為王儲。

但是，政治壓迫和日益加劇的不平等導致伊朗1979年爆發伊斯蘭革命，美國支持的巴列維王朝被推翻，神權力量自此開始了對伊朗的統治。禮薩·巴列維也再也沒有回過伊朗。

伊斯蘭革命爆發時，巴列維正在美國接受戰鬥機飛行員培訓。之後，他前往南加州大學攻讀政治學，並在美國定居。如今，他公開反對伊朗政權，並將自己定位為民主的倡導者。

巴列維有什麼計劃？

“我畢生的唯一使命就是確保伊朗人民最終能夠通過自由公正的選舉來決定自己的未來，”巴列維在2023年接受德國之聲采訪時說道。“當伊朗人民投票決定自己的未來時，我的使命就完成了，我的政治使命也就結束了。”

盡管巴列維公開表示支持全民公投，讓伊朗人民決定未來的政府，但他同時也試圖在伊朗過渡時期，乃至更長遠的未來扮演關鍵的領導角色。

在去年6月以色列對伊朗發動為期12天的戰爭期間，巴列維毛遂自薦，希望在伊朗政府垮台時擔任臨時領導人。

在當時巴黎舉行的新聞發布會上，巴列維說，“今天我來到這裡，是為了向我的同胞們承諾，帶領他們走上向和平與民主過渡的道路。”他表示，“我並不追求政治權力，而是希望幫助我們偉大的國家度過這個關鍵時刻，走向穩定、自由和正義。”

在那次新聞發布會上，他宣布了基於“領土完整、個人自由、公民平等以及政教分離”原則的伊朗民主轉型的幾項計劃和戰略。

“我們所追求的未來民主的最終形式，將由伊朗人民通過全民公投來決定，”他說。

巴列維暗示伊朗有可能成為一個君主立憲制國家，名義上保留君主制，行政權力下放給議會，並可能由選舉產生的統治者執政。

政治領導人物

流亡近50年後，巴列維及其家庭仍然得到伊朗僑民的支持。

許多公開支持巴列維的團體在媒體和社交媒體上擁有強大的影響力。但由於伊朗的媒體和社交媒體受到嚴格限制，因此很難評估伊朗國內民眾對巴列維的看法。

鑑於伊朗幾代人從未經歷過君主制，一個關鍵問題是，伊朗是否會支持君主制在2026年回歸。

不過，巴列維或許能在伊朗從伊斯蘭共和國的轉型過程中發揮作用。

“在某種程度上，這場運動需要一位政治領袖作為管理者，即便不是一位‘凝聚人心’的人物，”美國中東研究所的地區安全事務專家亞歷克斯·瓦坦卡（Alex Vatanka）在給德國之聲的電子郵件中寫道。“沒有人能像巴列維那樣擁有如此高的知名度和資歷，盡管他面臨著巨大的挑戰，需要說服眾多懷疑者相信他能夠成為伊朗後哈梅內伊過渡時期的忠實的管理者，而不是伺機鞏固自身權力。”

事實上，巴列維在國際舞台上的舉動可能會削弱他在伊朗國內的支持率。近年來，他積極與世界各國元首和有影響力人士接觸。最引人注目的是，他在2023年春季訪問以色列期間會見了總理內塔尼亞胡，後者一直是這位流亡王儲的主要支持者之一。

鑑於伊朗和以色列之間數十年的敵對關系，上述伙伴關系對許多伊朗人來說是一個問題，他們認為內塔尼亞胡政府是侵略者，尤其是在去年6月的12天戰爭之後。

政權更迭即將到來的可能性不大

目前的抗議活動能否推翻伊朗政權，仍然存在很大的不確定性。

巴列維在社交媒體上發文，呼籲全國繼續舉行罷工及反政府抗議活動。但最近他發出的消息較為謹慎，尤其是在當局鎮壓抗議者之後。

盡管反對派對歷史上支持現政權的商人參與德黑蘭抗議活動感到欣喜，但觀察人士對伊朗突然走向民主的前景持懷疑態度。

倫敦大學亞非學院伊朗研究中心聯合主任阿爾辛·阿迪卜-莫格哈達姆（Arshin Adib-Moghaddam）在給德國之聲的電子郵件中表示：“伊朗政權根基深厚，但危機頻發——無論是在制度層面還是在安全機構層面。因此，單憑這些示威活動無法取代現有體制。真正研究伊朗的學者都知道，我們聽到的關於伊朗的大部分信息都只是政治幻象，與實際情況相去甚遠。”

瓦坦卡也持相同觀點。他指出，抗議者能否堅持街頭示威並迫使政權內部人員倒戈，以及美國和伊朗僑民等外部勢力能否從伊朗境外“左右局勢”，都至關重要。

瓦坦卡表示，伊朗現政權政權能否繼續掌權取決於它能否再次抵擋住民眾的反對。他寫道：“問題不僅在於他們能否平息這些抗議，還在於他們能否積蓄力量來控制下一次抗議——下一次抗議肯定近在眼前，即便這次抗議未能推翻政權。”

