伊朗末代王儲號召民眾上街 能成關鍵角色？

▲伊朗末代王儲巴列維。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗自去年底爆發示威抗議，原先是民眾不滿對經濟惡化、通膨嚴重、生活艱辛不滿，隨後迅速演變為政治事件，抗議者要求結束神權統治。在示威越演越烈之際，流亡海外的前王儲禮薩．巴列維（Reza Pahlavi）重返國家，號召民眾走上街頭，試圖在這場政治變局中扮演關鍵角色，但同時他的影響力也受到考驗。

禮薩．巴列維是誰？

巴列維於1960出生於德黑蘭，自出生起就被培養為繼承伊朗「孔雀寶座」的人。但其父親、末代國王穆罕默德·禮薩·巴列維（Mohammad Reza Pahlavi）因專制統治與情治單位「薩瓦克」（SAVAK）的酷刑鎮壓，於1979年遭到推翻。

當時巴列維他正身處美國接受戰鬥機飛行員培訓。他只能在海外目睹曾經受到西方盟友的父親，在各國間四處尋求庇護未果，最終在埃及因癌症病逝。

權力的驟然喪失讓年輕的巴列維及其家人淪為無國籍人士，只能依賴流亡海外、逐漸凋零的王室支持者與同情者。在隨後的幾十年間，家庭悲劇接踵而至，他的弟弟和妹妹相繼自殺身亡，使他成為這個許多人認為早已走入歷史的王朝象徵性領袖。

多年來，巴列維在伊朗國內的聲望起伏不定。1980年20歲生日當天，巴列維在開羅舉行登基儀式，自封沙赫，但徒具象徵意義，且讓部分反對者認為這削弱了他目前宣揚的民主改革形象。巴列維後來在美國研讀政治學，定居華盛頓。

如今65歲的巴列維正再次尋求在塑造國家未來中扮演角色。

▲伊朗流亡者在德國柏林高舉巴列維照片，聲援伊朗境內的抗議活動。（圖／美聯社／達志影像）

態度轉為強硬

2022年，巴列維被問及是否視自身為伊朗示威活動領袖時，他回答「改變必須從內部發生。」近年來，他的語氣變得更加堅定。在2025年以色列空襲炸死多名伊朗資深將領後，巴列維在巴黎的記者會上宣布，若伊斯蘭共和國政權垮台，準備好協助領導過渡政府，並提出了一項為期100天的臨時政府計畫。

巴列維表示，帶領伊朗轉變的自信於流亡生涯中的教訓，以及他父親留下的「未竟之志」。他在巴黎告訴記者：「這不是為了恢復過去，而是為了確保所有伊朗人的民主未來。」

他曾多次嘗試建立反對派聯盟，包括2013年發起的「伊朗國民議會自由選舉組織」，但多數嘗試都因內部分歧和在伊朗國內影響力有限而步履維艱。

與某些流亡反對派團體不同，巴列維一貫拒絕暴力，並與「人民聖戰者組織」（MEK）等武裝派系保持距離。他多次呼籲通過和平過渡和全民公投來決定伊朗未來的政治體制。

近年的關注焦點

儘管保皇派持續鼓吹王室復辟，但巴列維面臨諸多障礙：老一輩對其父暴政的記憶猶新、年輕世代對王室毫無情感連結，加上伊朗境內嚴厲打壓任何異議聲音。

他的支持者認為，巴列維是唯一擁有高知名度且長期致力於和平變革的反對派人物。批評者則反駁說，他仍過於依賴外國支持，並質疑在經歷了數十年政治動盪後，伊朗國內民眾是否準備好信任任何流亡領導人。

雖然伊朗政府將他視為威脅，但在缺乏開放政治空間和可靠民調的情況下，很難衡量他的真實支持度。一些伊朗人仍崇敬他的家族姓氏；另一些人則擔心，即便披上民主外衣，也可能只是以另一位未經選舉的統治者取代舊人。

巴列維並不將自己定位為「待位國王」，而是國家和解的象徵人物。他表示希望引導伊朗走向自由選舉、法治和女性平等權利，同時將「恢復君主制」或「建立共和國」的最終決定權交給全民公投。他也坦言：「如何實現變革，才是真正的問題。」

