伊朗武裝部隊最高戒備！美伊重啟間接核談判

▲伊朗外交部長阿拉奇與阿曼外交部長阿布塞迪會面。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國與伊朗代表6日在阿曼舉行「間接談判」，預計圍繞核武及制裁問題。不過，伊朗官員表示，伊朗武裝部隊6日晚間起將進入近期以來最高級別的戒備狀態。

據CNN、路透社等外媒報導，美國與伊朗6日在阿曼首都馬斯開特舉行雙邊「間接談判」，美方由中東特使魏科夫、川普女婿庫許納出席，伊朗則由外交部長阿拉奇為首。此外，美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）也參加會談。阿曼外交部長阿布塞迪分別會見阿拉奇及魏科夫、庫許納。

一名伊朗官員透露，伊朗武裝部隊已提升至數日乃至數月以來，罕見的最高級別戒備狀態。

半島電視台報導，台灣時間6日晚間9時許，伊朗官媒稱與美方的間接會談暫時結束，雙方謹慎樂觀，但仍存在重大分歧。伊朗堅稱會談限於核計劃，強調伊朗有保留400公斤濃縮鈾的權利，美國則希望推動一項更廣泛的方案，包括伊朗的飛彈計劃、對中國能源出口以及地區盟友關係，不過這些都不在伊朗認為的談判範圍內。

