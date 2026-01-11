伊朗殺紅眼！幾乎瞄準頭部與心臟 死者多年輕人、家屬領遺體得付22萬

編譯張渝萍／綜合報導

伊朗全國示威未停歇，情勢還更加嚴重。德黑蘭當局面對民眾因不滿經濟問題爆發的抗議，直接以子彈回應，多數死傷者為20至25歲年輕人，且不少人士直接被爆頭，顯示伊朗政府殺紅眼，決心暴力鎮壓民眾。

當地醫院向BBC表示，醫療機構已被死傷者擠爆，現場宛如煉獄。醫療人員形容場面「極其可怕」，並稱傷者人數過多，根本來不及為他們進行心肺復甦術；而太平間也滿，屍體僅能疊放在其他空間。最扯的是，家屬要拿回遺體竟還要付約22萬台幣才能帶回。

德黑蘭當局面對民眾因不滿經濟問題爆發的抗議，直接以子彈回應，多數死傷者為20至25歲年輕人，且不少人士直接被爆頭，屍體多到無處可存放。（圖／翻攝X）

伊朗「子彈」回應示威者

BBC 10日報導，伊朗示威起因為民眾不滿經濟陷入困境，2周前先在首都德黑蘭爆發，接著蔓延到逾百城市，據信有數百名抗議者死傷。美國總統川普先前已多次警告伊朗當局若殘殺示威者，將不排除介入。

BBC已確認26名死者身分，其中包括6名兒童。另外，9日晚間也有70具遺體被送往醫院，官方甚至要求家屬要付70億里亞爾（約22.1萬元台幣）才願意將遺體交還供安葬。

至於確切死傷程度，外媒與各家機構都難以查核，因為伊朗政府自8日便將該國斷網，讓資訊流通變得困難。

醫護：死者直接被爆頭、穿心

三家醫院的工作人員表示，隨著伊朗全國反政府抗議持續，醫療設施已被大量死傷者淹沒。

一名在德黑蘭某醫院工作的醫護人員表示，抗議者「被直接射擊頭部，甚至心臟」。

兩名接受BBC採訪的醫療人員表示，他們治療的傷者中，有人是被實彈擊中，也有人是遭霰彈彈丸擊傷。

一名德黑蘭的醫院工作人員形容現場是「極度可怕的景象」，表示傷者人數過多，醫護人員甚至來不及為他們進行心肺復甦術（CPR），「大約有38人死亡。許多人一到急診床就斷氣了……年輕人被直接射擊頭部、心臟，很多人甚至還沒到醫院就已經死亡。

死者多為年輕人 遺體多到只能疊放

該醫療人員繼續說：「人數實在太多，太平間沒有足夠空間，遺體只能一具一具地疊放……太平間滿了之後，他們甚至把遺體堆放在祈禱室裡。」

Disturbing scene of reportedly killed protesters in Kahrizak, Iran. Unconfirmed reports mention over 200 protester casualties in Tehran alone. pic.twitter.com/XzC6ErhIhR — Soran Qurbani (@SorQur) January 10, 2026

最讓人感到痛心的是，這名醫院工作人員表示，死傷者大多是年輕人，「很多人我根本不敢多看一眼，他們只有20到25歲。」

一名透過 Starlink 衛星連線聯絡上BBC的醫師表示，德黑蘭主要的眼科專科中心「法拉比醫院」（Farabi Hospital）已進入危機狀態，急診服務不堪負荷。

該名醫生表示，非緊急住院與手術已被暫停，醫護人員被緊急召回處理大量急診病例。

傷者多被子彈傷眼睛

報導指，伊朗安全部隊在與抗議者對峙時，經常使用發射彈丸的霰彈槍。

另一名來自伊朗中部卡尚市（Kashan）的醫師告訴 BBC，許多受傷的抗議者眼睛中彈，他在全市各醫院的同事也回報，9日夜間的動亂中多家醫院都接收了大量傷者；8日夜間也出現了類似的情況。

一名德黑蘭醫療中心的醫師向BBC表示：「傷者與死亡人數非常高。我看到一個人被子彈射中眼睛，子彈從他的後腦穿出。

該名醫師說：「大約在午夜時分，醫療中心的大門被關閉。一群人破門而入，把一名中槍男子丟進來後就離開了。但已經太遲了，他在抵達醫院前就已死亡，無法搶救。」

BBC 也取得了一段來自西南部城市施拉茲（Shiraz）的醫護人員8日錄製的影片與語音訊息，該名醫護表示大量傷者被送入醫院，而院方缺乏足夠的外科醫師應付。

伊朗當局9日對抗議者發布一系列警告，將對「武裝破壞者」採取「果斷的」法律行動。而伊朗警方堅稱，9日夜間德黑蘭沒有人死亡，但表示有26棟建築遭縱火，造成嚴重破壞。

