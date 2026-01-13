伊朗比委內瑞拉嚴重！分析曝中國仍避免出手

▲圖為中國、伊朗及俄羅斯外交官員在北京舉行會談。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗全國示威持續延燒，外交觀察家認為，一旦神權統治垮台，相比委內瑞拉的政治危機，對中國造成的損失將會更大，但北京仍會避免直接介入伊朗局勢。

香港南華早報報導，伊朗因經濟危機引發的反政府示威浪潮，據信已經造成數百甚至上千名抗議者死亡。美國總統川普也表示正在考慮「一些非常強硬的選項」，並宣佈對與德黑蘭做生意的國家，課徵25%的關稅；美國官員也透露，華府正考慮多種行動方案，包括軍事打擊、動用網路武器，或進一步加強制裁。

報導分析，相較於拉丁美洲，伊朗對北京具有更高的戰略價值，雙方關係已經建立數十年，任何美國的介入行動都將損害中國的經濟利益，並削弱其在中東地區的影響力，潛在的損失將更大。儘管如此，有多名外交觀察家分析，北京仍會避免直接介入。

中國外交部表態反對外部勢力干涉伊朗事務；中國駐美大使館也批評美國試圖「脅迫」德黑蘭。北京同時表態反對「任何非法的單邊制裁與長臂管轄」，並承諾將「採取一切必要措施，維護自身合法權益」。

新加坡國立大學中東研究所資深研究員沙曼（Jean-Loup Samaan）指出，對中國來說，伊朗當前局勢比委內瑞拉更具急迫性，但北京仍不太可能深度介入，中國除了發表外交聲明呼籲外部勢力不要干預他國內政外，不太可能採取更積極的介入行動，而且很可能在此議題上保持低調。

沙曼指出，中國與伊朗或委內瑞拉之間並不存在正式同盟關係，夥伴關係並不意味著包括任何相互支援的條款。因此，若美國或以色列介入伊朗局勢，中國極不可能捲入衝突核心。

上海國際問題研究院中東問題專家文少彪表示，中國在伊朗問題的核心關切，是局勢是否會外溢到周邊地區，若政權更迭導致社會動亂、內戰、國家分裂，將會為國家建構與社會治理帶來長期挑戰，甚至可能引發大規模難民危機，進一步加劇伊朗鄰國的壓力。

但即使中國不樂見伊朗動盪危急北京在該地區的貿易與投資，但北京還是會設法保持冷靜觀察，避免直接介入。

中國西北大學中東研究所副所長顏偉認為，儘管伊朗具有重要戰略地位，但北京仍可能維持不干預政策，中國的支持將主要集中在經濟與能源領域，並侷限於外交層面。

上海政法學院政治學教授倪樂雄也說，中國對伊朗危機的處理方式是呼籲對話、避免軍事介入，北京在伊朗不存在直接的安全關切，並避免被迫選邊站。

