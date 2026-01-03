伊朗民亂釀10人喪生！川普警告德黑蘭：若鎮壓將出手介入

美國總統川普（左）、伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（右）。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日放話，若伊朗安全部隊對抗議民眾開火，美國將出手援助示威者。這場持續數日的動盪已造成多人死亡，並對伊朗當局構成多年來最嚴峻的內部威脅。

據《路透社》報導，川普在社群媒體貼文中表示：「我們已經上膛待命，隨時可以行動。」美國曾於6月轟炸伊朗核設施，加入以色列針對德黑蘭核計畫與軍事領導層的空襲行動。不過川普此次並未具體說明美國可能採取何種行動來支持抗議活動。

針對川普的言論，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）警告，美國若介入伊朗內政，將等同於動搖整個中東地區的穩定。身兼最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）重要顧問的他表示：「美國人民應該知道，是川普發動了這場冒險行動，他們應該為自己的士兵安全感到擔憂。」

在這波動亂期間，伊朗民選總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）採取相對溫和的態度，承諾就生活成本危機與抗議領袖展開對話，儘管人權團體指出安全部隊已對示威者開火。裴澤斯基安於1日，也就是川普發表威脅之前承認，當前危機源於伊朗政府本身的失誤。

相關言論發表之際，伊朗西部1名地方官員在多起死亡事件傳出後，透過國營媒體警告，任何動亂或非法集會都將遭到「果斷且毫不留情」的鎮壓。

根據《路透社》取得的1封伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir-Saeid Iravani）於2日致函聯合國秘書長與安理會主席的信件，伊朗呼籲安理會譴責川普的相關言論。

伊拉瓦尼在信中表示：「伊朗將果斷且適度地行使自身權利。美利堅合眾國須為這些非法威脅及其可能引發的任何升級後果承擔全部責任。」

本週因通膨飆升引發的抗議行動，規模仍小於伊朗過去的某些動亂，但已蔓延至全國各地，並在西部省分出現抗議者與安全部隊之間的致命衝突。

伊朗國營相關媒體與人權團體指出，自去年12月31日以來至少已有10人喪生，其中包括2名隸屬於伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）的巴斯基（Basij）志願民兵部隊成員。

伊斯蘭共和國的教士領導階層在過去數十年間多次平息動亂，通常透過嚴厲的安全措施與大規模逮捕來鎮壓抗議。然而，當前的經濟困境可能使當局比以往更加脆弱。

這是自2022年1名年輕女性在羈押期間死亡，引發全國性示威並癱瘓伊朗數週以來，規模最大的1次抗議。人權團體當時指出，該場抗爭造成數百人死亡。

報導補充，華府長期對德黑蘭實施廣泛的金融制裁，尤其是川普1.0曾在2018年退出伊朗與世界強權簽署的核協議，並宣布對伊朗展開「極限施壓」政策。

