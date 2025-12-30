伊朗民眾可合法「放高利貸」給銀行 一年存款利息23％ 但貨幣貶值創歷史新低引爆全國抗議

伊朗經濟蕭條，當地貨幣里亞爾兌美元近日貶至歷史低點。(圖片來源:Pixabay)

伊朗貨幣里亞爾（Rial）12月28日暴跌至歷史低點，引發3年以來最大規模抗議活動，央行總裁法爾津（Mohammad Reza Farzin）也因此於29日辭職。根據伊朗中央銀行官方或其他國際金融機構公告其存款利率可以高達20％到23％，但是它的貨幣兌美元已經貶值超過60％。

根據《彭博社》（Bloomberg）的資料，伊朗里亞爾（Rial）28日暴跌至1美元兌145萬里亞爾，29日則一度回升至約138萬里亞爾。貨幣貶值造成人們儲蓄憑空縮水，同時也推高商品成本，自從6月伊朗與以色列爆發戰爭以來，里亞爾已重貶60%。

廣告 廣告

伊朗貨幣里亞爾（Rial）一年期存款利率高達23％，民眾可以合法"放高利貸"給銀行，但是，它的貨幣兌美元已經貶值超過60％。（圖片來源／ 國際經濟資料庫）

經濟危機是造成里亞爾疲軟的原因之一，國際經濟制裁、嚴重的通貨膨脹、水資源枯竭和電力短缺，均讓伊朗經濟承受沉重的壓力。其中，經濟制裁儼然是伊朗經濟的致命要害。美國和伊朗年初就後者的核武計畫進行談判，原本可能讓制裁鬆綁，但實際進展相當有限。美國希望伊朗停止鈾濃縮活動，伊朗始終不願接受。

與此同時，伊朗也面臨來自以色列的更大壓力。6月份以色列對伊朗發動為期12天的攻擊，摧毀伊朗的核設施和空軍基地，並擊殺多位核子科學家。這次的攻擊行動暴露伊朗政府的無能，除了無力保護其民眾免受攻擊之外，也凸顯其情報單位失能，未能發現和阻止以色列間諜的深度滲透。

里亞爾匯率創歷史新低紀錄，引爆各地抗議潮

來自於以色列的壓力讓里亞爾的貶勢加重，資料顯示，里亞爾自以色列和伊朗戰爭以來暴跌40%。尤有甚者，以色列政府警告，伊朗若重建其彈道飛彈庫存，以色列將會再次採取軍事行動。

經濟蕭條的情況下，伊朗為了提高財政收入，還在11月調高汽油價格，導致民怨進一步高漲。伊朗議員曾警告，2019年因燃料價格問題而引發的暴力抗議活動可能重演，如今預言成真。

在里亞爾創歷史低點後，伊朗首都德黑蘭一些商家關閉店鋪表達抗議，部分經營者在德黑蘭中心的薩迪街（Saadi）以及靠近大巴札（Grand Bazaar）的舒什區（Shush）舉行集會，他們高喊口號，譴責伊朗里亞爾不斷貶值迫使商店停止交易。

據傳伊朗中部城市伊斯法罕、南部城市設拉子（Shiraz）和東北部城市馬什哈德（Mashhad）在內的其他主要城市也出現類似集會。伊朗波斯灣沿岸的格什姆島(Qeshm Island)上，抗議者在夜間高喊「獨裁者去死」，駕車者則鳴笛以示支持。

倘若抗議活動在伊朗各地蔓延，規模不斷擴大，恐引爆潛在的全國性危機，成為2022年因阿米尼（Mahsa Jina Amini）因未戴頭巾遭警方拘留而致死，所引發的抗議活動以來最大的一次。

伊朗政府在以色列的戰爭後已疲於應對經濟危機和國防體系崩潰，現在將更因為這場抗議潮而將承受新的壓力。伊朗政府長年來對異議人士大規模打壓，逮捕主要反對派人士，以防止民眾起義，今年的處決相關人數創下近40年來最高紀錄。

(原始連結)





更多信傳媒報導

肺癌連3年奪十大癌症之冠、大腸癌緊追在後 112年國人罹癌突破13.8萬人

國民黨成立律師團護黨工 超前部署為2026年選戰築防火牆

不顧共軍圍台軍演 藍白第5度封殺國防預算 民進黨痛批「與中共裡應外合」

