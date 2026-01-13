伊朗求和？川普特使持續溝通 美國4手段曝

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗自去年底爆發全國示威，人權組織稱死亡人數已上升至646人，白宮新聞秘書李威特透露，伊朗政權私下傳遞給華府的訊息，與公開反美立場大相徑庭，川普也將高級顧問討論對伊朗的各種方案。

據路透社報導，人權組織人權行動者新聞通訊社（HRANA）稱，截至週一已有646人死亡，其中有505名抗議者、113名軍警、7名旁觀者，已有10721人被捕。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）透露，「從伊朗政權公開管道聽到的消息，與美國政府私下收到的消息截然不同，我認為總統有興趣探究這些私下消息」，雖然空襲是川普可選擇的眾多方案之一，但外交始終是首選方案。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也表示，德黑蘭當局正在研究華府提出的方案，「在示威活動前後，我與（川普特使）魏科夫（Steve Witkoff）之間一直保持著溝通，而且這種溝通仍在繼續」。

川普先前已警告伊朗當局，如果安全部隊向抗議者開火，美國將發動攻擊。川普說自己已與伊朗反對派取得聯繫，也透露伊朗官員有意尋求談判，「他們想談判，我想他們已經厭倦被美國痛擊了，我們可能會跟他們見面，會面正在安排中，但因為目前情勢發展，我們可能必須在會面前就採取行動」。

美國官員向路透社表示，川普將於14日與高級顧問會面，討論對伊朗的各種方案。華爾街日報稱，這些方案包括軍事打擊、使用秘密網路武器、擴大制裁範圍以及向反政府勢力提供網路援助。不過，攻擊軍事設施可能風險極大，因為有些軍事設施可能位於人口稠密的地區。

