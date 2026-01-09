伊朗深夜再爆反政府示威 川普：德黑蘭「麻煩大了」

（中央社巴黎/華盛頓9日綜合外電報導）法新社查實的影片顯示，伊朗今天深夜再度爆發新一波抗議行動，民眾不顧當局實施網路封鎖及血腥鎮壓，在德黑蘭西北部地區集結示威。美國總統川普表示，伊朗已陷入「大麻煩」。

影片顯示，在德黑蘭的薩達塔巴德（Sadatabad）區，民眾敲擊鍋碗高喊反政府口號，包括「打倒哈米尼」，指的是伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），同時有許多汽車按喇叭表達支持。

社群媒體上流傳的畫面顯示，德黑蘭其他地區也出現類似抗議活動。

設於伊朗境外的波斯語電視頻道影片顯示，東部城市麥什赫德（Mashhad）、北部的大不里士（Tabriz），以及聖城科姆（Qom）均見大批民眾參與示威活動。

川普今天表示，面臨大規模抗議的伊朗已陷入「大麻煩」，並再次警告他可能下令進行軍事打擊。

川普說：「伊朗麻煩大了。在我看來，人民正在接管一些城市，就在幾週前，沒有人認為這種情況真的可能發生。」（編譯：徐睿承）1150110