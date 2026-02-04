伊朗無人機挑釁林肯號遭美軍擊落！李維特：伊朗挑釁但談判仍會進行

國際中心／綜合報導

美國白宮發言人李維特證實，美軍中央司令部（CENTCOM）下令擊落伊朗無人機。當時一架伊朗「夏德-139」無人機朝著正在阿拉伯海航行的美國海軍林肯號航母逼近，最後遭F-35匿蹤戰機擊落。李維特表示伊朗這架無人機試圖挑釁。

李維特接受美國福斯新聞採訪時表示：「中央司令部確實決定擊落那架伊朗無人機。它對美軍的林肯號航母採取了挑釁行動……至於總統，他仍然堅持首先採取外交手段，但外交要奏效，當然需要雙方共同努力。」

而稍早美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯也發表聲明表示：「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群配備的F-35C匿蹤戰機為了自我防衛和保護航艦與艦上人員，「擊落這架伊朗無人機」。不過沒有美軍人員在這起衝突中受傷。

由於美方和伊朗正在安排外交人員談判會議，但接二連三的緊張對峙和衝突，是否會影響雙方談判，李維特表示：「這些會談目前仍然按計劃進行，總統對伊朗問題向來有多種選擇，他身為三軍統帥，我認為他們（伊朗）去年遭遇午夜重錘行動就已充體會。」

