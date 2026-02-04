伊朗無人機接近美軍航母遭擊落 白宮：美伊會談按計畫進行

美國軍方3日在阿拉伯海以F-35C匿蹤戰機擊落一架伊朗夏德-139無人機，美軍無人受傷、設備無損。軍方表示，當時伊朗的這架無人機來勢洶洶逼近林肯號航母。這起事件發生之際，外交官員正安排伊朗與美國進行核協議談判。美國總統川普 （Donald Trump）示警，隨著美國軍艦正航向伊朗，如果無法達成協議，可能會發生不好的事情。

白宮新聞秘書李威特說：「這些會談目前仍然按計劃進行，當然，總統對伊朗問題向來有多種選擇，他身為三軍統帥，我認為他們去（2025）年遭遇午夜重錘行動就已充體會。」

午夜重錘是指去年美方動用武力摧毀伊朗核設施的一場行動。就在無人機擊落事件發生後幾個小時，又發生另一起衝突。美國軍方表示，在荷莫茲海峽，伊朗伊斯蘭革命衛隊騷擾一艘美國註冊、美國船員駕駛的商船。當時兩艘伊朗革命衛隊快艇以及一架伊朗遷徙者無人機高速逼近，並威脅登船扣押。而美國海軍飛彈驅逐艦麥克福爾號正在附近，趨前護送，情勢才降溫。

雖然連續衝突升高緊張，不過目前情勢並未顯示談判破裂。紐約時報報導，美伊會談預定6日星期五在土耳其伊斯坦堡舉行。伊朗總統裴澤斯基安此前也表態支持公平且對等的談判。





