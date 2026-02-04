伊朗無人機逼近「林肯號」遭美軍擊落 白宮發言人：美伊談判按計畫進行

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

美軍中央司令部（CENTCOM）昨（3）日指出，一架伊朗「見證者-139」（Shahed-139）無人機在阿拉伯海上空逼近美國海軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln），最終遭F-35C匿蹤戰機擊落。

一架伊朗「見證者-139」無人機在阿拉伯海上空逼近美國海軍航空母艦「林肯號」，最終遭F-35C匿蹤戰機擊落。（圖／翻攝America's Navy官網）

根據《BBC》報導，當時「林肯號」距離伊朗海岸約500英里外，一架伊朗「見證者-139」無人機突然逼近林肯號，行動意圖不明。儘管在國際水域執勤的美軍部隊已採取「降溫措施」（de-escalatory measures），該無人機仍持續朝航艦方向飛行。

美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯上校（Capt. Tim Hawkins）在聲明中指出，「林肯號」航空母艦打擊群配備的F-35C匿蹤戰機是出於自我防衛和保護航艦與艦上人員，擊落這架伊朗無人機，並強調此事未造成任何美軍人員或裝備毀損。

伊朗無人機被擊落後不久，白宮發言人李維特（Karoline Claire Leavitt）接受福斯新聞（Fox News）時表示，美國與伊朗之間安排的外交人員談判會議仍按計畫於本週舉行。她進一步指出，川普堅持優先採取外交手段，但總統對伊朗問題向來有多種選擇，其中包括使用武力。德黑蘭方面則未對無人機事件發表評論。

