伊朗無人機逼近「林肯號」 遭F-35C擊落

記者廖子杰／綜合報導

美軍1架F-35C匿蹤戰機3日在中東海域擊落1架意圖接近「林肯號」（CVN 72）航空母艦的伊朗無人機，儘管未造成人員傷亡，但各界擔憂緊張情勢因此升級。不過白宮表示，美、伊會談仍將按原定計畫進行。

事件未釀傷亡 白宮稱談判如期舉行

軍聞網站「The War Zone」報導，「林肯號」航艦打擊群所屬的1架F-35C戰機，3日在阿拉伯海海域執勤時，擊落1架試圖接近「林肯號」的伊朗「見證者-139」（Shahed-139）無人機。

美中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯上校證實，該架伊朗無人機無故接近航行中的「林肯號」，儘管美軍採取「降低衝突措施」（de-escalatory measures），該機仍持續進逼，因此「出於保護航艦與艦上人員」將之擊落，同時強調事件未造成官兵受傷或裝備毀損。

霍金斯說，美軍戰機擊落伊朗無人機數小時後，2艘伊朗「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）快艇和1架無人機，在荷姆茲海峽騷擾1艘懸掛美國國旗、由美籍船員駕駛合法通過國際航道的商船「史丹納號」（M/V Stena），且威脅登船扣押；隨後由及時趕來支援的美驅逐艦「麥克佛爾號」（DDG 74）護航離開。

美伊預定6日重啟談判，上述事件引發外界對於美伊衝突升溫的憂心。美總統川普在白宮回應媒體詢問時表示，與伊朗的談判仍將進行，呼籲德黑蘭當局「有所作為」，還說屆時將不只有一場會議，但未透露會談地點。白宮發言人李威特也證實，美特使魏科夫和伊朗的會談「仍會按原定計畫進行」，並強調川普始終致力優先尋求外交途徑，但也手握一系列選項，其中「當然包含使用武力」。根據區域消息人士說法，美伊會談地點仍在協商中，土耳其、阿曼等國皆表達主辦意願。

美軍在阿拉伯海擊落1架逼近「林肯號」航艦的伊朗無人機。（達志影像／歐新社資料照片）

「林肯號」航艦打擊群所屬F-35C戰機，降落「林肯號」甲板。（取自DVIDS網站）