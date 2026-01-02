伊朗無人機部署委國 升高區域風險

記者施欣妤／綜合報導

根據社群媒體近期流傳影像，委內瑞拉疑似已接收伊朗製「遷徙者6」（Mohajer-6）無人機，使加勒比海區域安全風險大增。隨美國透過制裁與增兵持續施壓，以及國際社會輿論的壓力，委國總統馬杜洛1日鬆口，願與美國討論打擊販毒議題，並釋放88名政治犯。

「遷徙者6」現蹤委空軍基地

軍聞網站「Army Recognition」、《戰區》等引用去年底的影像指出，1架伊朗製「遷徙者6」無人機出現在委內瑞拉中部的解放者空軍基地，成為該型無人機首次現蹤委國境內的證據，也凸顯委國與伊朗密切的軍事合作關係。

美國財政部日前公布新一波對伊朗與委內瑞拉的制裁措施時，已暗示「遷徙者6」部署委國。當時新聞稿指出，委內瑞拉國家航空企業（EANSA）負責維護與監督伊朗聖城航空工業公司（QAI）製造的「遷徙者」系列無人機，在委國境內的組裝作業。

伊朗2016年首次公開「遷徙者6」，這款中高度、長滯空無人機，滯空時間可達12小時，據信2018年開始量產，具備情監偵能力，可掛載小型精確導引彈藥，迄今已出口至俄羅斯等多國，並投入烏俄戰爭。委內瑞拉是在2020年開始採購「遷徙者」，但過去未有證據顯示該型無人機已交付或在委國服役。

目前尚不清楚委內瑞拉已部署多少架「遷徙者6」，但若該國與伊朗關係持續加深，未來取得包含伊朗「見證者」系列等長程自殺無人機，將對部署在加勒比海的美軍構成巨大威脅；也將使委國擁有範圍涵蓋巴拿馬運河及美國盟邦港口的空中偵察能力，且伊朗無人機出現在該區域，將對美國在西半球影響力造成挑戰。但目前伊朗與委國都未證實上述消息。

馬杜洛鬆口願與美對話

不過，馬杜洛1日在預錄訪問中透露，對與美國協商打擊毒品販運的協議「抱持開放態度」，並表示「如果美國想要石油，委國隨時準備迎接美方投資」；同日也釋放88名在2024年7月大選抗議活動中被捕的人士，為該國兩週內第2次大規模釋囚行動，被認為是為回應美方壓力。

伊朗製造的「遷徙者」無人機，疑似已在委內瑞拉部署服役。圖為「遷徙者10」無人機。（達志影像／歐新社資料照片）

面對國際社會持續升級的政治壓力，馬杜洛（左）鬆口願與美國對話。右為委國防長羅培茲。（達志影像／美聯社資料照片）