伊朗無預警宣布關閉領空！ 驚人航跡圖曝光

根據《路透社》報導，伊朗當局14日無預警宣布關閉領空，禁止大部分航班進入，引發外界對該區軍事動態的高度關注。

「FlightRadar24」網站曝光航跡。（圖／翻攝自flightradar24網站）

航班追蹤網站「FlightRadar24」數據顯示，德黑蘭當局在美國東部時間14日下午5時許發布「飛航公告」（NOTAM），緊急限制領空使用。除了事先獲得許可、往返伊朗的國際航班外，其餘所有飛機一律禁止進入，該禁令生效時間持續約兩個多小時，伊朗空域預計將關閉至15日。

據航班追蹤網站顯示，命令發布當下伊朗上空有5架飛機，在伊朗宣布關閉領空之後，周邊飛機全數繞道而行，僅有數架獲得許可的飛機位於伊朗領空，顯示當地航空管制極為嚴苛。

廣告 廣告

美國總統川普14日稱，他從「非常重要的消息來源」得知，伊朗方面已承諾停止殺害示威者。針對是否排除進行軍事行動，川普僅透露先關注事態發展。雖然川普釋出緩和信號，但中東的緊張氣氛仍持續。

在伊朗關閉領空的同一時間，英國也緊急發布旅遊警示，建議國民除非必要，否則應避免前往以色列，顯示各國對該區域衝突升溫的可能性仍保持高度警戒。

延伸閱讀

日本最大在野立憲民主黨 與公明黨啟動組新黨協商

路透：陸報關行被告知輝達H200晶片不准入境

美聯準會主席鮑爾遭檢方調查 多國央行總裁罕見聲援