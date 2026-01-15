伊朗無預警宣布「關閉領空」！國籍3航空：暫未受影響

美東時間14日下午17時，德黑蘭當局無預警關閉伊朗領空。 圖：翻攝自FlightRadar24

[Newtalk新聞] 受伊朗爆發全國性暴動影響，伊朗當局在美東時間14日下午17時許，無預警發布民航「飛行任務通知」，宣布關閉領空，僅開放事先獲得許可的國際民用航班起降。對此，中華航空、長榮航空及星宇航空等3間國籍航空公司均表示，目前航班一切正常，暫未受到伊朗影響。

隨著伊朗國內局勢白熱化，人權組織稱，伊朗安全部隊鎮壓抗議活動至今已造成超過2500人死亡；美國總統川普(Donald Trump) 則表示，若伊朗當局持續鎮壓抗議民眾，美方不排除採取軍事行動介入。

航班追蹤網站FlightRadar24指出，美東時間14日下午17時，伊朗首都德黑蘭當局無預警發布民航「飛行任務通知」，緊急關閉伊朗領空，禁止未獲許可的飛機進入領空，僅開放往返伊朗的國際民用航班申請飛行許可，並在伊朗境內起降。

由FlightRadar24網站公布的航班動態圖可見，在德黑蘭當局宣布關閉伊朗領空後，僅零星幾架飛機仍在伊朗上空飛行，周圍的飛機則全數繞道飛行。截至目前為止，中華航空、長榮航空和星宇航空等國籍航空公司皆表明，目前國籍航空運營的航班一切正常，暫時不受伊朗影響。

