伊朗無預警關閉領空！美航母打擊群調往中東

▲伊朗無預警關閉領空，一度沒有航班飛行，目前也僅有伊朗馬漢航空在上空。（圖／Flightradar24）

[NOWnews今日新聞] 美軍位於卡達的中東最大烏代德基地昨突宣布撤出人員，引發議論，外媒披露，伊朗稍早無預警關閉領空，航班追蹤網站Flightradar24顯示，伊朗上空一度呈現淨空，目前也僅有伊朗國籍航空在上空飛行。與此同時，美軍位於南海「航母打擊群」也被緊急調往中東。

根據路透報導，航班追蹤網站Flightradar24週三表示，伊朗關閉領空，除獲得許可往返伊朗的國際航班外，所有航班均不得入內。

由航班追蹤圖可看到，伊朗上空一度完全沒有航班飛行，稍早也僅有伊朗自家馬漢航空在領空。

多家航空公司取消或更改了飛往德黑蘭的航班。印度最大的航空公司靛藍航空（IndiGo）週四表示，伊朗關閉領空將影響其部分國際航班。

本週稍早，德國警告其航空公司不要進入伊朗領空。漢莎航空集團週三表示，在另行通知前，將繞過伊朗和伊拉克領空，部分航班將取消。

美國已禁止所有美國商業航班飛越伊朗領空。包括阿聯酋航空、卡達航空和土耳其航空在內的多家航空公司在過去一周也取消了多趟飛往伊朗的航班。

美國媒體NewsNation則引述一位知情人士透露，美國正在將一個航母打擊群調往美國中央司令部責任區，大約需要一周左右的時間，並提到此次調動的航空母艦是「林肯號」。美國中央司令部的「責任區」橫跨東北非、中東、中亞和南亞，涵蓋埃及、伊拉克、阿富汗、伊朗和巴基斯坦等 21 個國家。

