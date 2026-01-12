伊朗爆全國示威潮 謝金河：在等下一張骨牌

▲財信傳媒董事長謝金河在臉書發文寫到，伊朗的31個省已成燎原之勢，川普下一局會下什麼棋？大家都在等下一張骨牌！（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 伊朗近期爆發全國示威，當局加強鎮壓且境內通訊受阻，根據數據顯示，至少已造成538人死亡，實際死亡人數恐怕更高，美國總統川普也公開表示「美國已準備好提供協助！」。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文寫到，伊朗的31個省已成燎原之勢，川普下一局會下什麼棋？大家都在等下一張骨牌！

謝金河表示，川普活捉馬杜洛，委內瑞拉獨裁者倒下，這些天世界焦點移到向伊朗，大家都在看86歲的宗教領袖哈米尼能支撐多久？隨著伊朗抗爭活動愈演愈烈，鎮壓手段也愈來愈殘酷，伊朗的31個省已成燎原之勢，川普下一局會下什麼棋？

廣告 廣告

其實經過去年以色列的雄獅崛起，伊朗有20多個高階軍官在睡夢中被以色列斬首，接下來是美國的午夜重錘，美國用B2隱形轟炸機炸毀伊朗的濃縮鈾核反應爐，伊朗已經元氣大傷。這次伊朗缺水造成民怨，伊朗貨幣Rial又出現巨幅貶值，伊朗經濟已氣弱猶絲，變天恐怕是遲早的事。

謝金河表示，其實伊朗在波斯的時代是世界的大國，1979年巴勒維時代是親美的政權，巴勒維被推倒後，伊朗成為宗教神權領導的極權體制，伊朗革命軍控制大局，伊朗的有錢人紛紛移居海外。前幾年，一位沒有包頭巾的少女慘死事件，讓伊朗體制受到很大衝擊，這次很可能是伊朗人民推倒高牆的一次機會。

謝金河認為，中東的變天從2023年底阿塞德被推倒開始，去年川普特別在利雅德接見反叛軍出身的敍利亞領導人夏拉。接著川普收編沙烏地阿拉伯，卡達，阿拉伯聯合大公國，這三個國家都對美國承諾逾兆美元的投資及大規模訂購波音客機，中東國家都向川普示好。

謝金河最後表示，這次伊朗的抗爭沒有看到有聲望的在野領袖，流亡在美國的巴勒維之子似乎沒有得到川普青睞，在大動亂中，還沒有看到新的亮光！

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台灣史上最強出口年！對美順差狂飆 謝金河：川普不可能不在意

中國「內捲」受害者又多1名 謝金河：韓國變「泡菜逆差國」

國際匯市難得一見「台幣泰銖1比1」 謝金河直言：泰國這關不好過